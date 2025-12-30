В ГД рассказали, во сколько россиянам обойдется один пенсионный балл в 2026 году

С 2026 года россиянам также проиндексируют целый ряд выплат. С 1 января повысят, в том числе, страховые пенсии. Ожидается, что размер выплат увеличат на 7,6%. В России также вырастет минимальный размер оплаты труда. МРОТ составит 27 093 рубля.