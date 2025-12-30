Юрист заявил, что Долина может откладывать переезд еще несколько недель

Певица Лариса Долина может затянуть с переездом из столичной квартиры еще надолго. Ее шансы отложить прощание с квартирой в Ксеньинском переулке оценил юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.
По его мнению, у знаменитости имеется возможность отложить переезд еще на несколько недель. Такой срок предполагают бюрократические издержки, которые заложены в процедуре принудительного выселения.
— У покупательницы Полины Лурье, несмотря на решение суда в ее пользу, формально связаны руки, — цитирует юриста «Газета.ру».
Он добавил, что требовать от артистки освободить квартиру Лурье не может, пока не получит на руки судебный акт. Только после этого она сможет обратиться к приставам.
Потом немало времени уйдет на возбуждение исполнительного производства. Затем приставы выделят певице пять дней на добровольное исполнение их постановления. С учетом новогодних праздников сроки будут растянуты, подчеркнул Хаминский.
Ранее адвокат Анастасия Свириденко сообщила, что Долина отказалась освобождать спорную квартиру до 30 декабря, несмотря на просьбу Полины Лурье. По словам адвоката, артистка якобы заявила, что ее семья съедет не раньше 5 января.