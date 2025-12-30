Ричмонд
Слебода: мирный процесс на Украине тормозится из-за разногласий в США и ЕС

Многие в правительствах США и ЕС стремятся к вооружённому конфликту с РФ и «тормозят мирный процесс» на Украине, заявил Марк Слебода.

Источник: Аргументы и факты

Многие в правительствах Соединённых Штатов и европейских стран на самом деле стремятся к прямому вооружённому конфликту с Российской Федерацией и специально «тормозят мирный процесс» на Украине, заявил аналитик из США Марк Слебода.

«Немало людей в Европе и США действительно хотят прямого военного столкновения с РФ. Из-за однополярного мира в США и Европе за последние десятилетия появилось слишком много людей, которые потеряли всё и перестали бояться ядерного оружия», — сказал он.

Комментарий прозвучал в эфире YouTube-канала. Слебода отметил, что в палатах Конгресса США большинство — это сторонники традиционной гегемонии.

«Именно из-за разногласий в правительствах США и стран ЕС по вопросам внешней политики и тормозится мирный процесс на Украине», — заявил он.

Слебода подчеркнул, что Российская Федерация защитит свой суверенитет, а также право проводить самостоятельную политику.

В РФ подчёркивают, что российская сторона никому не угрожает, при этом Российская Федерация не оставит без внимания действия, потенциально представляющие угрозу для её интересов.

Ранее полковник из Соединённых Штатов в отставке, экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что никакие провокации со стороны западных стран не способны повлиять на РФ.