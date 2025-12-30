Бой курантов встретим в лесу

Корреспонденты «Вечерней Москвы» готовы на многое ради ярких материалов. В преддверии Нового года они организовали вечеринку в лесу, чтобы подготовиться к встрече Нового года на природе.
Мерзкий, леденящий ветер задувает под капюшон. Кончики пальцев коченеют. Холод пытается пробраться сквозь зимнюю куртку и толстую кофту. И ладно бы снег под ногами хрустел, но ведь и его нет! В общем, в голове крутится только одна мысль: «Почему мы вообще на это согласились?..».
Закончив раскладывать продукты на столе беседки, семеню к мангалу, который уже со всех сторон окружили коллеги. Над жаркими углями не только готовится замаринованная курица, но и греются две пары рук. Протягиваю к ним и свои, а сама вслушиваюсь в беседу, которая понемногу перетекает в спор. И на душе становится как-то тепло….
Готовиться к такой необычной шашлычной вечеринке мы начали за пару дней. Сперва ответственный в моем лице составил список продуктов и полез в интернет выбирать беседку. Мне почему-то казалось, что зимой мангальные зоны не работают, наподобие парков аттракционов. Много ли желающих морозиться на улице?
Но на удивление все места, где можно пожарить шашлык, были доступны к бронированию. И с выбором подходящей беседки, даты и времени проблем не возникло: все свободны, занимай — не хочу. В этом у холодного времени года, очевидно, есть большое преимущество перед теплыми месяцами.
В список продуктов попали самые настоящие новогодние: мандарины, бутерброды с икрой, оливье…. Приготовить этот салат вызвался заместитель редактора нашего отдела Хаджимурат Плиев. Накануне нашего импровизированного корпоратива он настругал целый тазик оливье, с которым потом и прибыл на вечеринку. Корреспондент Мадина Льянова предложила приготовить безалкогольный глинтвейн прямо на мангале. Эту идею все охотно поддержали, поэтому она привезла с собой небольшой чугунный казан. Это была единственная подходящая для огня посуда, которая у нас нашлась.
За праздничное настроение отвечала фотокорреспондент Мария Хапцова. Она, никого не предупредив, привезла нам блестящую мишуру, что очень всех позабавило.
Перед остальными участников банды были поставлены две простые задачи. Первая — одеться очень тепло, чтобы никто не заболел перед самыми праздниками. А вторая — прийти на вечеринку с хорошим настроением. С этим все справились на ура.
Не придумав ничего лучше, мы поставили казан на решетку для шашлыка. Чая, который некоторые взяли с собой в термосах, не хватило. Поэтому было принято решение приготовить глинтвейн, пока грелись угли. Мадина кружила вокруг казана, словно настоящая волшебница над зельем. Вслед за виноградным соком в емкость отправились дольки апельсина, гвоздика, звездочки бадьяна и палочки корицы. Через несколько минут из-под крышки котелка начал струиться ароматный пар. Когда согревающий напиток был готов, его аккуратно разлили по праздничным одноразовым бокалам.
И все-таки, несмотря на три-четыре слоя одежды, спасаться от холода все равно пришлось. У мангала было тепло, а в двух шагах от него — уже нет. А поскольку компания у нас собралась большая, места у огня всем не хватало.
В качестве отчаянной меры в ход пошли физические упражнения: кто-то махал руками, кто-то прыгал. Эти действия привлекли к нашей компании еще больше внимания со стороны людей, гуляющих по парку. Прохожие, и без того глазевшие на нас с нескрываемым любопытством и недоумением, теперь иногда останавливались чуть поодаль и наблюдали некоторое время за тем, что мы делаем.
Очень интересно, конечно, о чем они думали. Завидовали, учуяв запах жареного мяса и услышав раскатистый многоголосый смех? Или сомневались в нашем умении пользоваться прогнозом погоды?
Впрочем, тогда волновало нас это несильно и недолго. Когда первая порция мяса была съедена, на столе появился таз с оливье. Салат на время стал нашим единственным интересом.
После долгого нахождения на улице ничто не радует больше, чем, не снимая куртки, прислониться к горячей батарее. Пока сидишь и отогреваешься, в голове прокручиваются события последних часов. И все-таки, хотя погода не порадовала нас снегом, а до Нового года оставалось еще две долгие рабочие недели, некоторое предчувствие праздника все же появилось.
В разговорах у мангала, среди прочего, обсуждали главные события этого года: как мировые новости, так и личные успехи и достижения каждого из нас. От этого беседа плавно перешла в цели и мечты, которые еще предстоит реализовать. Конечно, всем хотелось бы исполнить их в новом году, не откладывая это дело в долгий ящик.
Говорили о том, кто и как проведет праздники. Одни планируют навестить родителей, другие — провести время с друзьями. Есть и те, для кого этот Новый год станет первым, который получится встретить наедине с любимым человеком.
В общем, окружающий холод, сколько бы ни пытался пробраться сквозь куртки и свитеры, был осажен жарким напором тепла человеческой души. Все косые взгляды не замечались за пеленой живого общения и неформальной обстановки, которая раскрывает таких, казалось бы, хорошо знакомых людей с новой стороны.
ПАМЯТЬ.
Этот материал был создан в память о главном редакторе газеты «Вечерняя Москва» Александре Ивановиче Куприянове, который ушел из жизни 2 октября 2025 года. За пару недель до своей кончины на очередной летучке он возмущался отсутствием «ярких» идей для текстов и быстро придумал «наказание» для корреспондентов — велел встретить Новый год на пикнике в лесу и написать материал об этом опыте. Тогда такое экстравагантное предложение вызвало в нас бурю противоречивых эмоций. А потом… Александра Ивановича не стало. Но его наказ мы все запомнили. Но чуть видоизменили, потому что разводить костры можно только в специально отведенных под это местах.