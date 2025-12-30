Бой курантов встретим в лесу

Этот материал был создан в память о главном редакторе газеты «Вечерняя Москва» Александре Ивановиче Куприянове, который ушел из жизни 2 октября 2025 года. За пару недель до своей кончины на очередной летучке он возмущался отсутствием «ярких» идей для текстов и быстро придумал «наказание» для корреспондентов — велел встретить Новый год на пикнике в лесу и написать материал об этом опыте. Тогда такое экстравагантное предложение вызвало в нас бурю противоречивых эмоций. А потом… Александра Ивановича не стало. Но его наказ мы все запомнили. Но чуть видоизменили, потому что разводить костры можно только в специально отведенных под это местах.