Депутат Стенякина назвала стоимость покупки пенсионных баллов в 2026 году

— Максимально в 2026 году можно докупить 8,7 пенсионного балла. Но следует помнить, что для заявителей (кроме самозанятых) есть ограничение: не более половины стажа (7,5 лет) может быть приобретено путем уплаты добровольных взносов, — цитирует ее ТАСС.