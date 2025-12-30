Ричмонд
Депутат Стенякина назвала стоимость покупки пенсионных баллов в 2026 году

Каждый гражданин РФ пенсионного возраста может докупить недостающие баллы и стаж, чтобы ему назначили страховую пенсию. Стоимость одного балла в следующем году составит 65,6 тысячи рублей. Об этом рассказала депутат Государственной думы, член комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Екатерина Стенякина.

— Максимально в 2026 году можно докупить 8,7 пенсионного балла. Но следует помнить, что для заявителей (кроме самозанятых) есть ограничение: не более половины стажа (7,5 лет) может быть приобретено путем уплаты добровольных взносов, — цитирует ее ТАСС.

В 2025 году стоимость балла составляет 60,4 тысячи рублей. Для получения страховой пенсии по старости россиянам требуется рабочий стаж не менее 15 лет и минимум 30 пенсионных баллов, которые накапливаются каждый год.

Если же баллов не хватает, то можно подать заявление в Социальный фонд на «добровольное вступление в отношения по обязательному пенсионному страхованию» и докупить их, говорится в статье.

Социальный фонд 29 декабря сообщил о ключевых изменениях, которые вступят в силу в следующем году. В частности, страховые пенсии россиян проиндексируют на 7,6 процента.