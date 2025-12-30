Бойцы украшают елки даже в окопах и блиндажах

Бойцы в зоне СВО стараются встретить Новый год по-семейному. Они получают подарки и стараются, по мере возможности, создать праздничную атмосферу.
Украшают бойцы позиции своими силами. И это — традиция. Командование всячески поддерживает такие начинания. И даже проводит конкурсы на лучшее оформление праздничной елки или новогоднего стола. А победителям достаются ценные призы или самый заветный подарок — лишние дни к отпуску.
— Новый год — общий для всей страны праздник, объединяющий разные поколения. И свободные от боевых задач солдаты тоже отмечают его, пьют горячий чай, едят сладости, дарят друг другу подарки. А также получают подарки и от командования, и от волонтеров. Ну и, конечно, украшают пункты расположения и позиции к празднику, — рассказал «Вечерней Москве» замполит одного из мотострелковых батальонов с позывным «Рыжий». — Во многом подготовиться к Новому году помогают волонтеры. Они привозят на передовую не только весточки из дома и сладкие подарки, но и елочные украшения, гирлянды. Чтобы 31 декабря, выслушав традиционное поздравление президента России, бойцы почувствовали, что где-то далеко их родные и любимые собрались вместе и думают о тех, кто сейчас выполняет свой долг перед Родиной.
Ну, а там, где бойцы не могут установить обычную елку, военнослужащие обходятся тем, что есть под рукой. Так, бойцы 1430-го гвардейского мотострелкового полка группировки войск «Днепр» на одной из позиций собрали импровизированный символ праздника из пулеметных лент, масксетей, патронов и даже ручных гранат.
— Новый год нам, как всем добрым людям в нашем Отечестве, дарит ощущение чего-то теплого. Мы вместе со всей страной ожидаем перемен к лучшему, — рассказал «Вечерней Москве» боец с позывным «Доброволец». — Конечно, мы ждем Победу. Что же касается боевой работы в новогоднюю ночь, то мы всегда на дежурстве, 24/7, и всегда готовы выполнить приказ и боевую задачу. Будет приказ на открытие огня — в течение нескольких минут отправим оппонентам осколочно-фугасные «подарки». Тяжелее всего бойцам на первой линии. Но и там, в «лисьих норах», солдаты в честь праздника зажигают окопную свечку, чтобы мысленно побыть с семьей дома, и съедают заранее припасенную шоколадку. Если небо будет «чистое», то можно будет на пару минут вылезти наружу, посмотреть на звезды.
В ТЕМУ.
В преддверии Нового года всем бойцам в зоне СВО и госпиталях пришли подарки от Министерства обороны. В коробке их ждут кофе, сладости (джем, шоколад, сгущенное молоко), плавленый сыр, сыро-копченая колбаса, ветчина, консервы.