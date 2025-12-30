Бойцы украшают елки даже в окопах и блиндажах

— Новый год — общий для всей страны праздник, объединяющий разные поколения. И свободные от боевых задач солдаты тоже отмечают его, пьют горячий чай, едят сладости, дарят друг другу подарки. А также получают подарки и от командования, и от волонтеров. Ну и, конечно, украшают пункты расположения и позиции к празднику, — рассказал «Вечерней Москве» замполит одного из мотострелковых батальонов с позывным «Рыжий». — Во многом подготовиться к Новому году помогают волонтеры. Они привозят на передовую не только весточки из дома и сладкие подарки, но и елочные украшения, гирлянды. Чтобы 31 декабря, выслушав традиционное поздравление президента России, бойцы почувствовали, что где-то далеко их родные и любимые собрались вместе и думают о тех, кто сейчас выполняет свой долг перед Родиной.