Дед Мороз дарит сказку детям, проживающим на Донбассе

Волонтер Владимир Смирнов, известный как Кохомский Дед Мороз, вновь выезжает к детям, чтобы поздравить ребят с зимними праздниками в рамках отдельной программы проекта «Новый Год — в новые регионы».
Свой волонтерский путь он начал в конце декабря 2002 года, когда проходил практику в ивановском Дворце культуры. Поскольку еще в школе Владимир был активистом, ему предложили сыграть Деда Мороза на новогоднем празднике. После мероприятия представители соцзащиты попросили его поздравить детей, которые не смогли прийти из-за проблем со здоровьем. Искренняя реакция ребят на приехавшего к ним в гости зимнего волшебника до глубины души тронула Смирнова. Он понял — это и есть дело его жизни.
— На Донбасс я езжу с 2016 года, дарю детям подарки. Мне так хочется быть посланником мира, создавать сказку для тех, кто в ней нуждается, — рассказывает волонтер. — Уверен, это и есть моя миссия — «дарить мандарины».
В одной из поездок он с другими волонтерами передавал гумпомощь детям Донбасса. И заехали в один частный дом под Луганском.
— Там вместе с бабушкой жила семилетняя девочка, которая не знала свою маму, а отец ушел на СВО и пару лет не выходил на связь, — говорит Смирнов.
Ребенок попал под артобстрел, получил серьезное ранение. Ходить, к несчастью, не может.
— Ты знаешь, дедушка, я очень хочу услышать снова папу, — неожиданно сказала девочка Деду Морозу.
Тогда волшебник дал ей в руки посох и сказал: если желание доброе и искреннее, то оно обязательно сбудется. Через несколько мгновений в комнату неожиданно забегает бабушка, восклицая: «Звонит папа…». Кохомский Дед Мороз не оставляет без внимания и наших защитников, выезжая к ним в госпитали и на фронт.
— Бойцы с юмором относятся к моему приезду. Танцуют, водят хороводы. Ребята искренне веселятся, возвращаясь в детство. Даже читают стихи, за что, конечно, получают конфеты, — вспоминает волонтер. — А еще бойцы просят самое сокровенное — записать видео для их родных, сказать близким, что ребята в порядке. Чувствую себя связующим звеном между людьми.
КСТАТИ.
Новогоднее чудо произошло в блокадном Ленинграде 1 января 1942 года. По Дороге жизни под постоянными бомбежками до одного местного детского сада добирался Дед Мороз — 22-летний шофер Максим Твердохлеб. Он доставил голодным малышам подарок к праздничной елке. Это были мандарины.