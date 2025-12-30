Дед Мороз дарит сказку детям, проживающим на Донбассе

Свой волонтерский путь он начал в конце декабря 2002 года, когда проходил практику в ивановском Дворце культуры. Поскольку еще в школе Владимир был активистом, ему предложили сыграть Деда Мороза на новогоднем празднике. После мероприятия представители соцзащиты попросили его поздравить детей, которые не смогли прийти из-за проблем со здоровьем. Искренняя реакция ребят на приехавшего к ним в гости зимнего волшебника до глубины души тронула Смирнова. Он понял — это и есть дело его жизни.