Онищенко посоветовал россиянам выйти на работу 2 января

РИА Новости: Онищенко посоветовал встретить Новый год и выйти на работу 2 января.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко в разговоре с РИА Новости рекомендовал россиянам выйти на работу 2 января.

«Самый лучший способ — 30 декабря уйти во второй половине дня пораньше с работы, встретить Новый год, отоспаться и 2 января прийти на работу», — сказал академик РАН.

Онищенко также отметил, что россиянам лучше отмечать Новый год дома и не уезжать за границу.

«Если вы уедете куда-нибудь в Таиланд, то вы точно не отдохнете, вы заболеете и будете два месяца восстанавливаться», — заключил академик РАН.

Грядущие новогодние каникулы продлятся 12 дней, с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года.