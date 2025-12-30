Ричмонд
+9°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экс-офицер ЦРУ Джонсон предрёк быстрый крах ВСУ в ближайшие три недели

Встреча Трампа с Зеленским приблизила победу РФ, в ближайшие три недели произойдёт крах украинских войск, заявил экс-агент ЦРУ Ларри Джонсон.

Источник: Аргументы и факты

В ближайшие три недели произойдёт быстрый крах Вооружённых сил Украины, заявил бывший аналитик Центрального разведывательного управления Ларри Джонсон.

Он уточнил, что встреча президента Соединённых Штатов Дональда Трампа и Зеленского в американском штате Флорида лишь приближает победу Российской Федерации. По словам Джонсона, следует ожидать ускорение краха украинских войск на поле боя.

«После Флориды они действительно приближаются к концу конфликта, но только потому, что русские продолжают очень быстро продвигаться вперёд, и Россия одержит военную победу», — сказал он.

Комментарий прозвучал в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

Джонсон отметил, что американская сторона воспринимает помощь Украине как пустую трату времени, а украинская сторона оказалась в критической ситуации.

«Дело в том, что у Украины нет резервных вооружённых сил. У них очень ограниченные ресурсы. В ближайшие три-четыре недели вы увидите более быстрый крах украинской армии», — рассказал Джонсон.

В воскресенье Трамп встретился с Зеленским в американском штате Флорида. Переговоры продолжались около двух часов. Трамп подчеркнул, что убеждён, что РФ решительно настроена на урегулирование конфликта на Украине.

Ранее сообщалось, что Трамп заявил о приближении урегулирования конфликта на Украине, а также рассказал, что по урегулированию на Украине остались один-два «острых» вопроса.

Узнать больше по теме
ЦРУ: история создания разведки США, структура и самые известные операции
Из всех спецслужб мира ЦРУ — одна из самых известных. В кинофильмах, видеоиграх и книгах агенты управления показаны находчивыми, смелыми и принципиальными людьми, для которых нет невыполнимых задач. Но реальность довольно сильно отличается от картинки с экрана: собрали главное об истории управления, его структуре и главных его отличиях от ФБР.
Читать дальше