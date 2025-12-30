В ближайшие три недели произойдёт быстрый крах Вооружённых сил Украины, заявил бывший аналитик Центрального разведывательного управления Ларри Джонсон.
Он уточнил, что встреча президента Соединённых Штатов Дональда Трампа и Зеленского в американском штате Флорида лишь приближает победу Российской Федерации. По словам Джонсона, следует ожидать ускорение краха украинских войск на поле боя.
«После Флориды они действительно приближаются к концу конфликта, но только потому, что русские продолжают очень быстро продвигаться вперёд, и Россия одержит военную победу», — сказал он.
Комментарий прозвучал в эфире YouTube-канала Dialogue Works.
Джонсон отметил, что американская сторона воспринимает помощь Украине как пустую трату времени, а украинская сторона оказалась в критической ситуации.
«Дело в том, что у Украины нет резервных вооружённых сил. У них очень ограниченные ресурсы. В ближайшие три-четыре недели вы увидите более быстрый крах украинской армии», — рассказал Джонсон.
В воскресенье Трамп встретился с Зеленским в американском штате Флорида. Переговоры продолжались около двух часов. Трамп подчеркнул, что убеждён, что РФ решительно настроена на урегулирование конфликта на Украине.
Ранее сообщалось, что Трамп заявил о приближении урегулирования конфликта на Украине, а также рассказал, что по урегулированию на Украине остались один-два «острых» вопроса.