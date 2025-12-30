Туктамышева заявила, что огласка не помогла избавиться от её сталкера

Туктамышева в беседе с «Чемпионатом» отметила, что надеялась на то, что огласка поможет решить проблему, но этого не произошло.
Впервые о сталкере фигуристка публично сообщила в ноябре, рассказав, что незнакомый мужчина следит за ней уже более полугода после того, как подошёл к ней после ледового шоу с предложением выпить кофе и несколько раз получал отказ.
Ранее Life.ru рассказывал, что Туктамышева решила пустить свою спортивную награду на доброе дело — спортсменка объявила благотворительный розыгрыш медали за победу на этапе серии Гран-при. Все собранные средства направят на помощь трёхлетнему Давиду, который борется с тяжёлым заболеванием — спинальной мышечной атрофией (СМА).
