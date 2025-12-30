Ричмонд
Туктамышева заявила, что огласка не помогла избавиться от её сталкера

Чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева заявила, что её продолжает преследовать незнакомый мужчина. По словам спортсменки, после резонансного интервью, в котором она впервые поделилась историей о сталкере, наступил лишь короткий период затишья, после чего преследования возобновились.

Источник: Life.ru

Туктамышева в беседе с «Чемпионатом» отметила, что надеялась на то, что огласка поможет решить проблему, но этого не произошло.

Впервые о сталкере фигуристка публично сообщила в ноябре, рассказав, что незнакомый мужчина следит за ней уже более полугода после того, как подошёл к ней после ледового шоу с предложением выпить кофе и несколько раз получал отказ.

Ранее Life.ru рассказывал, что Туктамышева решила пустить свою спортивную награду на доброе дело — спортсменка объявила благотворительный розыгрыш медали за победу на этапе серии Гран-при. Все собранные средства направят на помощь трёхлетнему Давиду, который борется с тяжёлым заболеванием — спинальной мышечной атрофией (СМА).

