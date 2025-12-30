Ричмонд
+9°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

AFP: Джордж Клуни получил гражданство Франции, его жена и двое детей тоже

Актёр Джорж Клуни получил французское гражданство после того, как приобрёл недвижимость в этой стране.

Источник: Комсомольская правда

Звезда Голливуда Джордж Клуни получил французское гражданство. Об этом информирует агентство France-Presse (AFP).

Сообщается, что вместе с Клуни гражданство Франции получили также его жена и двое детей. Ранее СМИ писали, что актёр обзавёлся недвижимостью во Франции, купив бастиду и виноградник на юго-востоке страны, и большую часть времени вместе с семьёй проводит там. Кроме того, Клуни не раз подчёркивал, что испытывает слабость к французской культуре и истории.

Ранее сообщалось, что жене актера Джорджа Клуни, юристу Амаль Клуни могут запретить въезд в Соединенные Штаты из-за санкций президента Дональда Трампа. Подробнее о том, почему Амаль Клуни может оказаться невъездной, читайте здесь на KP.RU.

Ранее Джордж Клуни признался, что никогда не ссорился с женой Амаль и раскрыл секрет счастливого брака.

В то же время голливудский актер Клуни признался в употреблении наркотиков.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше