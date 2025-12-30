AFP: Джордж Клуни получил гражданство Франции, его жена и двое детей тоже

Звезда Голливуда Джордж Клуни получил французское гражданство. Об этом информирует агентство France-Presse (AFP).
Сообщается, что вместе с Клуни гражданство Франции получили также его жена и двое детей. Ранее СМИ писали, что актёр обзавёлся недвижимостью во Франции, купив бастиду и виноградник на юго-востоке страны, и большую часть времени вместе с семьёй проводит там. Кроме того, Клуни не раз подчёркивал, что испытывает слабость к французской культуре и истории.
