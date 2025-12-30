Россияне пересматривают советские фильмы в Новый год, показал опрос

«Советская кинотрадиция тоже пока не сдается. Такие легендарные фильмы, как “Ирония судьбы, или С легким паром”, “Иван Васильевич меняет профессию” и другие будут с нами долго как символы эпохи, хоть и с меньшими охватами», — добавила Атаеева.