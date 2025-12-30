Россияне пересматривают советские фильмы в Новый год, показал опрос

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Абсолютное большинство (94%) россиян каждые новогодние праздники пересматривают советские фильмы и мультфильмы, 56% респондентов отметили, что отечественное кино советского периода создает у них новогоднее настроение, свидетельствуют результаты опроса Аналитического центра ВЦИОМ, который есть у РИА Новости.
По словам 94% опрошенных, каждые новогодние праздники они пересматривают советские фильмы и мультфильмы, 20% пересматривают иностранные фильмы, сериалы и мультфильмы, 6% — российское кино и сериалы (можно было дать до трех ответов).
Более половины (56%) россиян рассказали, что просмотр отечественного кино советского периода создает у них новогоднее настроение, 16% ответили, что настроение создает иностранное кино, 7% назвали отечественное кино российского периода.
Молодежь 18−24 лет чаще отдает предпочтение иностранному кино, так ответили 39% респондентов этой возрастной группы, а у молодых людей 25−34 лет новогоднее настроение в равной степени создают фильмы советского периода (45%) и иностранные фильмы (45%). Для поднятия новогоднего настроения среди россиян 35−44 лет 64% предпочитают отечественные советские фильмы, среди граждан РФ 45−59 лет — 70%.
Респондентов также попросили рассказать, какой фильм создает у них новогоднее настроение: 23% назвали «Иронию судьбы, или С легким паром», 9% — «Один дома», по 5% — «Иван Васильевич меняет профессию» и «Елки».
«Новогодние праздники в нашей стране — время, когда традиции, дорогие для старшего поколения, встречаются с предпочтениями молодежи. На выходе возникает весьма эклектичный медиаландшафт», — прокомментировала результаты опроса заместитель руководителя департамента политических исследований, руководитель практики аудита контента АЦ ВЦИОМ Мария Атаеева.
Она также отметила, что космополитичный вкус молодого поколения может привести к тому, что на смену советской классике могут прийти зарубежные комедии и фэнтези, «полюбившиеся зумерам и миллениалам».
«Советская кинотрадиция тоже пока не сдается. Такие легендарные фильмы, как “Ирония судьбы, или С легким паром”, “Иван Васильевич меняет профессию” и другие будут с нами долго как символы эпохи, хоть и с меньшими охватами», — добавила Атаеева.
Всероссийский телефонный опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 26 октября среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.