В России могут ввести безусловный базовый доход

Безусловный базовых доход может быть введён в РФ. Такое мнение высказал председатель комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.
По мнению Рыбальченко, в стране существуют не только все основания, но и все условия для такого нововведения.
«Я думаю, что [это] возможно. И в принципе для этого есть все условия, основания», — сказал он в интервью ТАСС.
При этом Рыбальченко отметил, что в странах, применяющих этот принцип, не наблюдается серьёзного улучшения демографических показателей.
«Нам важна концентрация на тех семьях, которые разделяют ценности государства и восстановление воспроизводства населения», — резюмировал он.
Напомним, Маршалловы Острова стали первой страной в мире, внедрившей безусловный базовый доход (ББД) на общенациональном уровне. Сколько получает каждый житель этой страны, узнайте здесь на KP.RU.
Тем временем 70% россиян уверены, что в стране нужно ввести безусловный базовый доход.
Напомним, итоги проведённого в США масштабного эксперимента по введению безусловного базового дохода оказались удивительными: люди, которые «просто так» получали деньги не только не превратились в тунеядцев, но стали лучше работать и чувствовать себя счастливее.