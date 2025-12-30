Украинский президент Владимир Зеленский высказался, что предложение о выходе ВСУ из Донбасса не получит одобрения на референдуме, хотя он настаивает на закреплении договоренностей об урегулировании конфликта с РФ путем всенародного волеизъявления.
— Это будет большим риском для Украины, неприемлемым для граждан. Результаты референдума не будут положительными, — заявил украинский лидер в интервью каналу Fox News в ответ на вопрос о возможности выхода украинской армии из Донбасса.
Украине может понадобиться согласовать мирный план в парламенте или через референдум. Об этом 28 декабря сообщил президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп.
Он отметил, что 91 процент граждан Украины выступают за прекращение военных действий. Россия тоже стремится закончить конфликт, подчеркнул американский лидер.
У ВС России есть перспективы полного освобождения территорий Донбасса в зоне проведения спецоперации. Об этом 29 декабря сказал президент РФ Владимир Путин во время совещания по ситуации в зоне СВО.