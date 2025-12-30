В ГД рассказали о новых льготах для матерей-героинь

Кулиева напомнила, что матери-героини будут освобождены от коммунальных платежей, смогут бесплатно ездить на общественном транспорте, смогут ежегодно брать дополнительный отпуск за свой счёт в удобное время, а также смогут получить земельный участок определённой площади. При этом вместо части льгот женщина может выбрать получение ежемесячной денежной выплаты.