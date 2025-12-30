В ГД рассказали о новых льготах для матерей-героинь

Список льгот для россиянок, удостоенных звания «Мать-героиня», будет расширен с 1 января 2026 года. С этой даты вступает в силу соответствующий федеральный закон, напомнила член комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Василина Кулиева.
«Законом предусмотрено, что матерям-героиням гарантируется внеочередное бесплатное оказание медицинской помощи, в частности, бесплатные лекарства, изготовление и ремонт зубных протезов, а также бесплатная путевка в санаторно-курортные организации один раз в год», — сказала депутат РИА Новости.
Кулиева напомнила, что матери-героини будут освобождены от коммунальных платежей, смогут бесплатно ездить на общественном транспорте, смогут ежегодно брать дополнительный отпуск за свой счёт в удобное время, а также смогут получить земельный участок определённой площади. При этом вместо части льгот женщина может выбрать получение ежемесячной денежной выплаты.
