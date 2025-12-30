Алкоэксперт объяснил, как пить в Новый год и не мучиться похмельем 1 января

По его словам, ключевое правило — мера. Существуют чёткие нормы потребления алкоголя: около 40 грамм чистого спирта на человека, что соответствует 150−200 мл вина. Для крепких напитков доза чуть меньше. Это количество позволяет печени успевать перерабатывать алкоголь.
Если всё-таки вам пришлось злоупотребить, то есть увеличить эту допустимую норму, то используйте подручные средства, например, воду, которая поможет вам легче переносить и ускорит метаболизм, который позволит вам переработать алкоголь быстрее.
Юрий Юдич.
Руководитель аналитической группы «Алкоэксперт».
Чем больше выпито вина, тем больше нужно воды, примерно один к одному, чтобы облегчить метаболизм. Кроме того, пешие прогулки после вечера с алкоголем помогут ускорить его переработку.
«Если, например, вы выпиваете вечером, вы возьмите не такси до дома с того места, откуда вы ехали, а пешочком прогуляйтесь. Если, конечно, это не 50 километров по Битцевскому парку. После этого у вас ускорится метаболизм за счёт того, что вы какую-то двигательную активность организуете. И утром вам тоже будет немного полегче», — отметил Юдич.
Он добавил, что открытое на ночь окно тоже помогает справляться с последствиями, а пить воду можно в любой момент, когда это удобно. Главное — соблюдать меру, ведь литр вина и литр воды всё равно создаст нагрузку на организм, а бокал вина с бокалом воды переносится легче.
