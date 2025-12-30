Ричмонд
+8°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Алкоэксперт объяснил, как пить в Новый год и не мучиться похмельем 1 января

Утро после весёлого вечера может обернуться настоящим кошмаром, но при грамотном подходе к возлияниям можно минимизировать последствия. Об этом Life.ru рассказал руководитель аналитической группы «Алкоэксперт» Юрий Юдич.

Источник: Life.ru

По его словам, ключевое правило — мера. Существуют чёткие нормы потребления алкоголя: около 40 грамм чистого спирта на человека, что соответствует 150−200 мл вина. Для крепких напитков доза чуть меньше. Это количество позволяет печени успевать перерабатывать алкоголь.

Если всё-таки вам пришлось злоупотребить, то есть увеличить эту допустимую норму, то используйте подручные средства, например, воду, которая поможет вам легче переносить и ускорит метаболизм, который позволит вам переработать алкоголь быстрее.

Юрий Юдич.

Руководитель аналитической группы «Алкоэксперт».

Чем больше выпито вина, тем больше нужно воды, примерно один к одному, чтобы облегчить метаболизм. Кроме того, пешие прогулки после вечера с алкоголем помогут ускорить его переработку.

«Если, например, вы выпиваете вечером, вы возьмите не такси до дома с того места, откуда вы ехали, а пешочком прогуляйтесь. Если, конечно, это не 50 километров по Битцевскому парку. После этого у вас ускорится метаболизм за счёт того, что вы какую-то двигательную активность организуете. И утром вам тоже будет немного полегче», — отметил Юдич.

Он добавил, что открытое на ночь окно тоже помогает справляться с последствиями, а пить воду можно в любой момент, когда это удобно. Главное — соблюдать меру, ведь литр вина и литр воды всё равно создаст нагрузку на организм, а бокал вина с бокалом воды переносится легче.

Ранее россиян предупредили, что от алкоголя быстро формируется зависимость. По словам врача, безопасной дозы не существует, алкоголь так или иначе вредит организму на микро- и макроуровне.

Главные материалы о лечении, профилактике и заботе о себе — читайте в разделе «Здоровье» на Life.ru.