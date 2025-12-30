США ударили по судну наркоторговцев в Тихом океане, два человека убиты

ВС США нанесли новые удары по судам в международных водах. Так, в результате атаки погибли два человека. По данным Южного командования ВС США, удар пришелся по судну в Тихом океане.
Как отмечается, американские военные атаковали членов наркокартелей. Утверждается, что удар нанесен в рамках операции Пентагона «Южное копье».
«Судно шло по известному маршруту контрабанды наркотиков в восточной части Тихого океана и использовалось для наркотрафика», — сообщили в пресс-службе Южного командования ВС США.
Американские военные также ударили по объекту в Венесуэле. Власти заявили, что в результате операции уничтожено «крупное предприятие». Атаку совершили на прошлой неделе в ночное время. Вашингтон назвал удары «очень сильными».