США ударили по судну наркоторговцев в Тихом океане, два человека убиты

Американские военные вновь атаковали судно наркоторговцев в Тихом океане.

Источник: Комсомольская правда

ВС США нанесли новые удары по судам в международных водах. Так, в результате атаки погибли два человека. По данным Южного командования ВС США, удар пришелся по судну в Тихом океане.

Как отмечается, американские военные атаковали членов наркокартелей. Утверждается, что удар нанесен в рамках операции Пентагона «Южное копье».

«Судно шло по известному маршруту контрабанды наркотиков в восточной части Тихого океана и использовалось для наркотрафика», — сообщили в пресс-службе Южного командования ВС США.

Американские военные также ударили по объекту в Венесуэле. Власти заявили, что в результате операции уничтожено «крупное предприятие». Атаку совершили на прошлой неделе в ночное время. Вашингтон назвал удары «очень сильными».

Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
