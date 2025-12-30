Над Челябинском сгустится туман.
Туман с дымкой окутают Челябинск и пригород. Этому будут способствовать метеоусловия, в которых окажется регион. Об этом сообщает ЕДДС.
«По данным Челябинского ЦГМС, до 23:00 30 декабря ожидаются метеоусловия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе, слабый ветер неблагоприятного направления. Ночью инверсия», — сообщает ЕДДС Челябинска.
Автомобилисты уже отметили плохую видимость из-за тумана на челябинских трассах и в некоторых поселках. В Сосновском районе и в поселке Каштак он был очень густой.
Ранее синоптики уже предупреждали жителей Челябинской области о неблагоприятных погодных явлениях: в декабре в регионе объявляли штормовое предупреждение из ‑за метелей в горных районах и гололедицы на дорогах. Тогда дорожные службы и муниципалитеты отчитывались о готовности к снегопадам и понижению температуры, призывая водителей без необходимости не выезжать на трассы.