Туман с дымкой окутают Челябинск

Ранее синоптики уже предупреждали жителей Челябинской области о неблагоприятных погодных явлениях: в декабре в регионе объявляли штормовое предупреждение из ‑за метелей в горных районах и гололедицы на дорогах. Тогда дорожные службы и муниципалитеты отчитывались о готовности к снегопадам и понижению температуры, призывая водителей без необходимости не выезжать на трассы.