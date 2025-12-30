В ОП предупредили о штрафах за запуск фейерверков

Машаров рассказал, что многие граждане запускают салют в жилых кварталах, однако соблюсти требования пожарной безопасности в такой местности практически невозможно, а это значит, что запуск фейерверков и салютов во дворе многоквартирного дома с большой долей вероятности попадает под нарушение правил пожарной безопасности.