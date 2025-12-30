Ричмонд
+8°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Юрист раскрыла алгоритм проверки квартиры на наличие долгов

Юрист Гусева: проверить квартиру на наличие долгов можно через реестр банкротств.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Выяснить, есть ли у продавца квартиры финансовые проблемы сложно, но вполне реально. Для этого нужно проанализировать открытые источники и запросить ряд документов, рассказала агентству «Прайм» адвокат МКА «Аронов и партнеры» Наталья Гусева.

"Проверьте банк данных исполнительных производств на официальном сайте Федеральной службы судебных приставов на предмет наличия у продавца непогашенных задолженностей.

Также можно проверить сведения о продавце в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве", — советует она.

Следует запросить у владельца сведения о наличии статуса ИП, участника или руководителя компании. Проверьте, нет ли на нем или на подконтрольной компании долгов на сайте Картотеки арбитражных дел, не находится ли жилье в залоге. «Ред флагом» должно стать участие владельца квартиры в делах о банкротстве.

Выясните предысторию объекта, постарайтесь узнать что-либо об обязательствах прежних хозяев. Если долги найдены, но вы все равно хотите купить квартиру, заключите договор, в котором прописано, что на момент совершения сделки продавец платежеспособен и исполняет все обязательства, а сам объект не находится в залоге и отсутствуют любые иные обременения объекта, заключила Гусева.