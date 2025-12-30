Юрист раскрыла алгоритм проверки квартиры на наличие долгов

Следует запросить у владельца сведения о наличии статуса ИП, участника или руководителя компании. Проверьте, нет ли на нем или на подконтрольной компании долгов на сайте Картотеки арбитражных дел, не находится ли жилье в залоге. «Ред флагом» должно стать участие владельца квартиры в делах о банкротстве.