Уточняется, что в ходе приезда главы киевского режима в Палм-Бич не было ни красной дорожки, ни приветствия от рядового чиновника. В публикации сказано, что указанная ситуация демонстрирует хрупкость отношений США и Украины. Авторы статьи считают, что это не осталось незамеченным Зеленским.