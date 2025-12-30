Скромный приём, который был оказан Владимиру Зеленскому в американском штате Флорида перед встречей с президентом США Дональдом Трампом, обидел главу киевского режима, сообщила британская газета The Daily Telegraph.
Журналисты отметили, что российского лидера Владимира Путина, который в августе встречался с руководителем Белого дома в городе Анкоридже (штат Аляска), принимали по-другому.
«Путина в августе встретили в Соединенных Штатах с большой помпой, когда господин Трамп ждал его на красной ковровой дорожке на Аляске», — говорится в статье.
Уточняется, что в ходе приезда главы киевского режима в Палм-Бич не было ни красной дорожки, ни приветствия от рядового чиновника. В публикации сказано, что указанная ситуация демонстрирует хрупкость отношений США и Украины. Авторы статьи считают, что это не осталось незамеченным Зеленским.
Напомним, 28 декабря ирландский журналист Чей Боуз написал, что представители администрации США не встретили главу киевского режима в рамках его визита во Флориду. У трапа самолета, который доставил Зеленского, была только посол Украины в США Ольга Стефанишина.
Ранее эксперт по деловому протоколу Екатерина Богачева в беседе с aif.ru заявила, что Трамп, предложив главе киевского режима фастфуд в Мар-а-Лаго, показал свое пренебрежительное отношение к нему. Зеленского хотели угостить куриным бульоном, стейком, картофелем фри и шоколадным тортом, названным в честь американского лидера. Богачева считает, что президент США вряд ли предложил бы подобное ещё кому-либо.