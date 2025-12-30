Энергетики Тюмени, ХМАО и ЯНАО перешли на режим технологической тишины

Это означает, что плановые работы и переключения на энергообъектах приостановлены, чтобы исключить дополнительные риски для потребителей. Для своевременного реагирования на возможные угрозы чрезвычайных ситуаций и противоправных действий налажено взаимодействие с органами государственной власти субъектов Федерации, органами местного самоуправления, а также с подразделениями МЧС и МВД России.