Энергетики Тюмени, ХМАО и ЯНАО перешли на режим технологической тишины

Энергетики усилили контроль за электросетевым комплексом в дни новогодних каникул.
Энергетики «Россети Тюмень» перевели объекты электросетевого комплекса в Тюменской области, ХМАО и ЯНАО под усиленный контроль в период новогодних каникул. На время праздников введен режим технологической тишины. Об этом сообщили в департаменте связей с общественностью и СМИ компании.
«К ликвидации возможных технологических нарушений в Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО подготовлены 200 бригад — 915 специалистов и более 400 единиц спецтехники. При необходимости энергетики задействуют 85 резервных источников электроснабжения суммарной мощностью более 15,5 МВт», — сказано в пресс-релизе. Уточняется, что будет действовать режим технологической тишины.
Это означает, что плановые работы и переключения на энергообъектах приостановлены, чтобы исключить дополнительные риски для потребителей. Для своевременного реагирования на возможные угрозы чрезвычайных ситуаций и противоправных действий налажено взаимодействие с органами государственной власти субъектов Федерации, органами местного самоуправления, а также с подразделениями МЧС и МВД России.
В компании уточнили, что на всей территории обслуживания с 30 декабря по 11 января организовано круглосуточное дежурство оперативного персонала и ответственных руководителей. Отдельный приоритет энергетики отводят объектам социальной инфраструктуры.
Режим усиленной работы энергетиков вводится на фоне общего перехода тюменских ресурсоснабжающих компаний в повышенную готовность на новогодние праздники: ранее в мэрии сообщали, что УСТЭК, «Газпром межрегионгаз Север», «Тюмень Водоканал», СУЭНКО и «Россети Тюмень» подготовили резервные источники топлива и электроэнергии. Дополнительные меры связаны с недавними авариями: 8 декабря в Тюмени из-за двух повреждений на сетях без отопления остались 48 жилых домов.