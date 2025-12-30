Зеленский сообщил, что уйдет из власти после завершения конфликта на Украине

Украинский президент Владимир Зеленский пообещал, что уйдет из власти после окончания конфликта на Украине.
— Да, — сказал он в интервью телеканалу Fox News в ответ на утверждение журналиста о таком развитии событий.
На Украине уже наработали законодательные инициативы, которые поспособствуют проведению президентских выборов и референдума в республике в условиях боевых действий. С таким заявлением 26 декабря выступил Владимир Зеленский. По его словам, к проведению выборов в стране призывает и американский президент Дональд Трамп, но для этого нужно обеспечить безопасность на территории Украины.
23 декабря глава фракции партии «Слуга народа» Давид Арахамия сообщил, что в стране впервые за три года возобновили работу государственного реестра избирателей. По его словам, возобновление работы соответствующего реестра является одним из базовых условий для проведения выборов в стране.
Сам Зеленский еще до этого сказал, что готов внести законодательные изменения для того, чтобы провести выборы в период военного положения. После этого он также поддержал проведение выборов с помощью онлайн-платформ.