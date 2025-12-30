Ричмонд
Зеленский сообщил, что уйдет из власти после завершения конфликта на Украине

Украинский президент Владимир Зеленский пообещал, что уйдет из власти после окончания конфликта на Украине.

Украинский президент Владимир Зеленский пообещал, что уйдет из власти после окончания конфликта на Украине.

— Да, — сказал он в интервью телеканалу Fox News в ответ на утверждение журналиста о таком развитии событий.

На Украине уже наработали законодательные инициативы, которые поспособствуют проведению президентских выборов и референдума в республике в условиях боевых действий. С таким заявлением 26 декабря выступил Владимир Зеленский. По его словам, к проведению выборов в стране призывает и американский президент Дональд Трамп, но для этого нужно обеспечить безопасность на территории Украины.

23 декабря глава фракции партии «Слуга народа» Давид Арахамия сообщил, что в стране впервые за три года возобновили работу государственного реестра избирателей. По его словам, возобновление работы соответствующего реестра является одним из базовых условий для проведения выборов в стране.

Сам Зеленский еще до этого сказал, что готов внести законодательные изменения для того, чтобы провести выборы в период военного положения. После этого он также поддержал проведение выборов с помощью онлайн-платформ.

