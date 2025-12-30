Зеленский сообщил, что уйдет из власти после завершения конфликта на Украине

На Украине уже наработали законодательные инициативы, которые поспособствуют проведению президентских выборов и референдума в республике в условиях боевых действий. С таким заявлением 26 декабря выступил Владимир Зеленский. По его словам, к проведению выборов в стране призывает и американский президент Дональд Трамп, но для этого нужно обеспечить безопасность на территории Украины.