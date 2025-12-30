Когда праздник оборачивается травмой: врач рассказал, что делать

Праздники нередко заканчиваются не только фейерверками и весельем, но и травмами. Ожоги, порезы и повреждения глаз — самые частые последствия неосторожного обращения с пиротехникой. Врач «Неотложной помощи» Андрей Звонков рассказал KP.RU, как действовать, если праздник внезапно обернулся травмой.
«Обожженное, травмированное место необходимо сразу же охладить: подойдет снег, холодная вода, замороженные продукты, которые можно обернуть чистой тряпкой и положить на рану. Это поможет остановить кровь, приостановить развитие возможной инфекции, уменьшить глубину проникновения тепла в ткани, следовательно глубину поражения», — пояснил врач.
По словам специалиста, при этом категорически нельзя мазать ожоги маслом, кефиром или молоком — такие «народные методы» могут только усугубить ситуацию.
«Масло и кисломолочные продукты — отличная среда для размножения бактерий, а при открытой ране, ожоге — это очень опасно», — предупредил медик.
Отдельную опасность представляют искры от петард и бенгальских огней, попавшие в глаза. Даже если сначала нет боли или дискомфорта, повреждение роговицы может проявиться позже. Врач посоветовал не рисковать и обязательно обращаться к офтальмологу.
Ранее врач «Скорой» Артем Хисамов напомнил о препаратах, которые должны быть в новогодней аптечке. Праздничные вызовы «скорой» в большей степени связаны с травмами «веселья».