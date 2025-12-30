Telegraph: Зеленский обиделся на скромный прием в США перед встречей с Трампом

— Путина в августе встретили в США с большой помпой, когда американский президент Дональд Трамп на Аляске ждал его на красной ковровой дорожке. Когда же глава Украины прилетел во Флориду, там не было ни красной дорожки, ни приветствия даже от рядового чиновника. Это несоответствие и хрупкость американо-украинских отношений, которую оно символизирует, не остались незамеченными Зеленским, — сказано в статье.