Telegraph: Зеленский обиделся на скромный прием в США перед встречей с Трампом

Колоссальная разница в приеме президента Российской Федерации Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского по прилете в Соединенные Штаты вызвала обиду у последнего. Об этом написало британское издание Telegraph.
— Путина в августе встретили в США с большой помпой, когда американский президент Дональд Трамп на Аляске ждал его на красной ковровой дорожке. Когда же глава Украины прилетел во Флориду, там не было ни красной дорожки, ни приветствия даже от рядового чиновника. Это несоответствие и хрупкость американо-украинских отношений, которую оно символизирует, не остались незамеченными Зеленским, — сказано в статье.
Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам переговоров между Киевом и Вашингтоном удивился, когда Дональд Трамп заявил, что Россия хочет, чтобы Украина добилась успеха. После этих слов он чуть наклонил голову и приподнял брови.
До этого сообщалось, что глава Белого дома пошутил про коррупцию, общаясь с журналистами во время встречи с Владимиром Зеленским, чем вызвал нервную реакцию главы киевского режима.
Американский лидер предложил репортерам перекусить, пока будут идти его переговоры с главой Украины, и попросил свою пресс-службу передать шеф-повару, чтобы ожидающим журналистам подали ланч.