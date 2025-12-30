Ричмонд
Зеленский вновь отказался от вывода украинских войск из Донбасса

Зеленский после встречи с президентом США Дональдом Трампом отказался от вывода Вооружённых сил Украины с территории Донбасса.

Источник: Аргументы и факты

Зеленский после встречи с президентом Соединённых Штатов Дональдом Трампом в очередной раз отказался от вывода Вооружённых сил Украины с территории Донбасса, сообщает РИА Новости.

Высказывание прозвучало в интервью американскому телеканалу Fox News.

«Мы не можем просто так вывести войска. Это противоречит нашим законам», — цитирует агентство слова Зеленского.

В воскресенье президент Соединённых Штатов Дональд Трамп встретился с Зеленским в американском штате Флорида.

После встречи Трамп подчеркнул, что убеждён, что Российская Федерация решительно настроена на урегулирование конфликта на Украине. Кроме того, президент Соединённых Штатов заявил о приближении урегулирования конфликта на Украине, а также рассказал, что по урегулированию на Украине остались один-два «острых» вопроса.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Украине следует вывести войска из Донбасса, чтобы остановились боевые действия. Он подчеркнул, что смелое и ответственное решение Киева, касающееся Донбасса, о котором говорил помощник президента Российской Федерации Юрий Ушаков, — это полный вывод Вооружённых сил Украины за пределы административных границ Донецкой и Луганской народных республик.

