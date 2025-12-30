Зеленский вновь отказался от вывода украинских войск из Донбасса

После встречи Трамп подчеркнул, что убеждён, что Российская Федерация решительно настроена на урегулирование конфликта на Украине. Кроме того, президент Соединённых Штатов заявил о приближении урегулирования конфликта на Украине, а также рассказал, что по урегулированию на Украине остались один-два «острых» вопроса.