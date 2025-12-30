Четверо уральцев забили позвавшего их в гости приятеля из-за каши для собаки

Инцидент произошёл в ночь на 17 декабря. Мужчина позвал в гости двух подруг и двух друзей. В какой-то момент произошёл конфликт: гости обвинили хозяина дома в том, что он даёт своей собаке некачественный корм.
Гости принялись избивать мужчину с особой жестокостью и издевались над ним. Пока одни друзья душили хозяина, другие мазали ему рот собачьей кашей. Кроме того, в процессе избиения мужчины злоумышленники спрашивали, больно ли ему.
Когда гости поняли, что их жертва скончалась, они скрылись с места происшествия. Орудия убийства злодеи выбросили, а свою одежду постирали.
Артёмовский городской суд признал трёх подсудимых виновными в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлёкшем смерть потерпевшего по неосторожности. Женщин приговорили к семи годам колонии общего режима, а мужчину, который наиболее активно участвовал в насилии над жертвой, — к восьми. Уголовное дело в отношении ещё одного обвиняемого было выделено в отдельное производство.
Судьба осиротевшей собаки не уточняется.
