Четверо уральцев забили позвавшего их в гости приятеля из-за каши для собаки

Жители Артёмовского обмазали рот мужчины собачьей кашей и забили его до смерти из-за «плохого отношения» к домашнему животному. Об этом 29 декабря сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.

Инцидент произошёл в ночь на 17 декабря. Мужчина позвал в гости двух подруг и двух друзей. В какой-то момент произошёл конфликт: гости обвинили хозяина дома в том, что он даёт своей собаке некачественный корм.

Гости принялись избивать мужчину с особой жестокостью и издевались над ним. Пока одни друзья душили хозяина, другие мазали ему рот собачьей кашей. Кроме того, в процессе избиения мужчины злоумышленники спрашивали, больно ли ему.

Когда гости поняли, что их жертва скончалась, они скрылись с места происшествия. Орудия убийства злодеи выбросили, а свою одежду постирали.

Артёмовский городской суд признал трёх подсудимых виновными в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлёкшем смерть потерпевшего по неосторожности. Женщин приговорили к семи годам колонии общего режима, а мужчину, который наиболее активно участвовал в насилии над жертвой, — к восьми. Уголовное дело в отношении ещё одного обвиняемого было выделено в отдельное производство.

Судьба осиротевшей собаки не уточняется.

Ранее Life.ru рассказывал, что в Ростовской области возбудили дело после гибели 200 животных в частном приюте. Следствие считает, что владелица учреждения действовала из корысти, и её действия привели к гибели и увечьям нескольких животных.

