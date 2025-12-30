Четверо уральцев забили позвавшего их в гости приятеля из-за каши для собаки

Артёмовский городской суд признал трёх подсудимых виновными в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлёкшем смерть потерпевшего по неосторожности. Женщин приговорили к семи годам колонии общего режима, а мужчину, который наиболее активно участвовал в насилии над жертвой, — к восьми. Уголовное дело в отношении ещё одного обвиняемого было выделено в отдельное производство.