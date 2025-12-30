Боец РФ Правилов спас раненого сослуживца, сбив беспилотник ВСУ

Российский военнослужащий Эдуард Правилов уничтожил беспилотный летательный аппарат Вооружённых сил Украины из личного оружия и спас раненого сослуживца, сообщает Минобороны РФ.
В ведомстве рассказали, что ефрейтор Правилов при выполнении боевых задач в зоне проведения специальной военной операции передвигался по лесополосе и по радиосвязи получил информацию о раненом военном.
«Несмотря на начавшийся артиллерийский обстрел со стороны противника, а также риск атаки FPV-дронов, ефрейтор Правилов выдвинулся на помощь раненому военнослужащему. Прибыв на место, он услышал характерный звук дрона-разведчика. Используя рельеф местности, Эдуард укрылся от вражеского БПЛА и, как только он вошёл в зону видимости, открыл прицельный огонь из штатного стрелкового оружия. Уничтожив беспилотник, ефрейтор Правилов оказал первую помощь раненому и вывез его до точки эвакуации», — говорится в сообщении.
В МО отметили, что военнослужащий не раз выезжал на самые опасные участки, выполнял подвоз боеприпасов и эвакуировал раненых, несмотря на обстрелы со стороны украинских войск.
Кроме того, в ведомстве рассказали о российском военном Арарате Согояне. Рядовой спас двух раненых товарищей после атаки украинских беспилотников. Боец эвакуировал сослуживцев в безопасное место.
«В ходе атаки вражеских беспилотников двое военнослужащих получили осколочные ранения. Рядовой Согоян лично оказал им первую медицинскую помощь и эвакуировал товарищей в безопасное место, невзирая на воздействие БПЛА противника», — отметили в МО.
Ранее сообщалось, что российский танкист прямой наводкой с первого выстрела ликвидировал боевую машину пехоты Вооружённых сил Украины, БПМ находилась на расстоянии около километра.