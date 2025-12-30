В Роскачестве рассказали Life.ru, сколько можно хранить оливье и сельдь под шубой

«Опасность создаёт влажная среда, которая идеально подходит для быстрого размножения микроорганизмов. Категорически не следует оставлять заправленное блюдо на праздничном столе при комнатной температуре дольше 2−3 часов», — указали в ведомстве.
Эксперты советуют готовить салаты небольшими порциями. Нарезанные ингредиенты и соус лучше хранить отдельно, смешивая их только перед подачей. Температура в холодильнике при этом не должна превышать +4°C.
При приготовлении важно соблюдать гигиену: использовать разные доски и ножи для сырых и готовых продуктов, тщательно мыть овощи, зелень и руки. Это поможет избежать перекрёстного бактериального загрязнения.
Биологи также предупреждают, что салаты, простоявшие на столе больше двух часов, могут вызвать пищевое отравление.
