В Роскачестве рассказали Life.ru, сколько можно хранить оливье и сельдь под шубой

Новогодние салаты с заправкой быстро портятся — даже в холодильнике их можно держать не дольше 12−18 часов. Об этом Life.ru сообщили в пресс-службе Роскачества. Речь идёт о популярных блюдах вроде оливье или сельди под шубой.

«Опасность создаёт влажная среда, которая идеально подходит для быстрого размножения микроорганизмов. Категорически не следует оставлять заправленное блюдо на праздничном столе при комнатной температуре дольше 2−3 часов», — указали в ведомстве.

Эксперты советуют готовить салаты небольшими порциями. Нарезанные ингредиенты и соус лучше хранить отдельно, смешивая их только перед подачей. Температура в холодильнике при этом не должна превышать +4°C.

При приготовлении важно соблюдать гигиену: использовать разные доски и ножи для сырых и готовых продуктов, тщательно мыть овощи, зелень и руки. Это поможет избежать перекрёстного бактериального загрязнения.

Биологи также предупреждают, что салаты, простоявшие на столе больше двух часов, могут вызвать пищевое отравление. Какие ещё новогодние блюда становятся опасными уже через 2−3 часа, читайте в материале Life.ru.

