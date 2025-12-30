Пособие при рождении ребенка увеличится с 1 февраля 2026 года

Срочная новость.
Единовременное пособие при рождении ребенка в России с 1 февраля 2026 года вырастет до 28 773 рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Социального фонда России (Соцфонд).
«Единовременное пособие при рождении ребенка с 1 февраля увеличится до 28 773 рублей. Максимальный размер пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет вырастет до 83 021 рубля», — говорится в сообщении Соцфонда.
Одновременно индексируются и ежемесячные выплаты на детей до 17 лет: их размер с февраля составит в среднем по стране 9,2 тыс., 13,8 тыс. или 18,4 тыс. рублей в месяц в зависимости от категории получателя.
Ведомство подчеркнуло, что повышенные выплаты семьи фактически начнут получать с начала февраля, так как пособия перечисляются за предыдущий месяц. Это касается и единовременной выплаты при рождении ребенка, и ежемесячных пособий на детей. Дополнительных заявлений для индексации подавать не нужно: новые размеры будут учитываться Соцфондом при формировании выплатных документов.
Соцфонд напомнил, что единое пособие назначается семьям с низкими доходами на детей с рождения до 17 лет включительно, а также беременным женщинам при соблюдении установленных критериев нуждаемости. Размер поддержки (50%, 75% или 100% прожиточного минимума) зависит от дохода семьи и ее имущественного положения. Проверка данных проводится в проактивном режиме на основе сведений, которые фонд запрашивает у федеральных и региональных ведомств.