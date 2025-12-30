Пособие при рождении ребенка увеличится с 1 февраля 2026 года

Соцфонд напомнил, что единое пособие назначается семьям с низкими доходами на детей с рождения до 17 лет включительно, а также беременным женщинам при соблюдении установленных критериев нуждаемости. Размер поддержки (50%, 75% или 100% прожиточного минимума) зависит от дохода семьи и ее имущественного положения. Проверка данных проводится в проактивном режиме на основе сведений, которые фонд запрашивает у федеральных и региональных ведомств.