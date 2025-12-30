Что изменится в жизни жителей Хабаровского края с 1 января

Право на получение выплаты имеют не только родители, но также усыновители и опекуны. Для этого семья должна соответствовать ряду условий: иметь двух и более детей, которым ещё не исполнилось 18 лет (либо 23 года, если они обучаются очно), официально работать и быть налоговыми резидентами Российской Федерации, иметь доход ниже полутора прожиточных минимумов на человека и не иметь задолженностей по алиментам.