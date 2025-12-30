Что изменится в жизни жителей Хабаровского края с 1 января

С началом 2026 года в России вступает в силу множество законодательных изменений, охватывающих важнейшие аспекты жизни граждан — от налогообложения и жилищных вопросов до оплаты труда, тарифов на жилищно-коммунальные услуги и условий ипотечного кредитования. Некоторые из этих нововведений потребуют тщательной подготовки и особого внимания, особенно для представителей бизнеса и получателей социальных пособий. ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на материал «Известий» подробно рассматривает ключевые законодательные изменения и их возможное влияние на повседневную жизнь россиян.
МРОТ и прожиточный минимум.
С 1 января 2026 года в России будет установлен новый минимальный размер оплаты труда (МРОТ), который составит 27 093 рубля в месяц. Это предусмотрено Федеральным законом от 28 ноября 2025 года № 429.
С 2022 года методика определения МРОТ изменилась: теперь он рассчитывается как 48% от медианной зарплаты предыдущего года. Согласно данным Росстата, в 2024 году медианная зарплата составила 56 443 рубля, на основании чего и был установлен новый уровень МРОТ.
МРОТ играет ключевую роль в различных социальных расчетах. На его основе рассчитываются не только зарплаты, но и больничные, декретные выплаты, а также некоторые другие социальные пособия.
В 2026 году установили новый прожиточный минимум для всех людей — 18 939 рублей. Это правило вводится для всех граждан страны (по федеральному закону от 28 ноября 2025 года № 426).
Для разных групп людей есть свои цифры:
Взрослые, которые работают — 20 644 рубля. Дети до 18 лет — 18 371 рубль. Пенсионеры — 16 288 рублей.
В 2025 году прожиточный минимум был 17 733 рубля. То есть в 2026 году он стал больше на 6,8%.
Этот минимум важен, потому что по нему считают, сколько денег могут дать в виде помощи. Например, это касается детских пособий и помощи беременным женщинам.
Индексация пенсий в 2026 году.
С 1 января страховые пенсии будут увеличены на 7,6%. В результате индексации стоимость одного пенсионного балла составит 156,76 рубля, а фиксированная выплата — 9584,69 рубля.
Правительство не исключает, что в феврале может быть проведена дополнительная индексация страховых пенсий, аналогичная прошлогодней. Это будет сделано, если фактическая инфляция по итогам 2025 года окажется выше прогнозируемого значения, которое Росстат рассчитает в начале 2026 года.
Индексация материнского капитала.
С 1 февраля 2026 года размер материнского капитала будет увеличен на 6,8%. В результате индексации сумма выплаты на первого ребёнка составит 737 205 рублей, а за второго ребёнка будет близка к одному миллиону рублей. Точные цифры станут известны в начале года.
Увеличение материнского капитала предусмотрено Федеральным законом о федеральном бюджете. Индексации подлежит не только первоначальная сумма, но и остаток средств, который остаётся на счёте семьи.
Увеличение НДС.
С 1 января 2026 года будет увеличена базовая ставка НДС с 20% до 22%. Эти изменения были внесены Федеральным законом от 28 ноября 2025 года № 426.
Льготная ставка НДС в 10% останется неизменной для продуктов питания, детских товаров и медикаментов. Нулевая ставка также будет сохранена для определенных категорий операций. В то же время для большинства товаров и услуг, включая строительные, бытовые и социальные, налоговая нагрузка возрастет. Предполагается, что производители и поставщики переложат это увеличение на конечных потребителей.
Цены в магазинах и в договорах, где НДС указан отдельной строкой, будут пересчитаны автоматически с учетом новой ставки. Если договор был заключен до конца 2025 года и в нем указана цена «с НДС 20%», поставщик сможет доначислить разницу в размере 2% с 2026 года.
Страховой стаж и перерасчет пенсий для многодетных.
С начала 2026 года многодетные родители смогут рассчитывать на значительные изменения в пенсионном законодательстве. Теперь в страховой стаж будут засчитываться все годы, проведенные в уходе за детьми до достижения ими 1,5 лет, независимо от их количества. Ранее это правило ограничивалось четырьмя детьми. Данное нововведение было утверждено Федеральным законом от 28 ноября 2025 года № 443-ФЗ.
Важно отметить, что перерасчет пенсий не произойдет автоматически. Для этого необходимо подать соответствующее заявление. Пенсии будут начисляться в обычном порядке, начиная с первого числа месяца, следующего за месяцем подачи заявления. Следовательно, те, кто планирует получить увеличенную выплату, должны подать заявление до конца 2025 года.
В связи с принятием закона Социальный фонд России (СФР) уже объявил о начале приема заявлений на перерасчет пенсий. Подать заявление могут матери, воспитывающие пятерых и более детей, а также отцы в случаях, если именно они осуществляли уход за детьми. Обратиться за перерасчетом можно уже в декабре 2025 года, чтобы при расчете пенсии были учтены дополнительные пенсионные коэффициенты или стаж за пятого и последующих детей.
Заявление о перерасчете размера пенсии можно подать онлайн через портал «Госуслуги». Для этого нужно выбрать услугу «Перерасчет размера пенсии», затем перейти к пункту «Иное основание» и выбрать опцию «Учет в стаже периодов ухода за детьми». Вместе с заявлением необходимо прикрепить скан-копии свидетельств о рождении детей.
Снижение лимита доходов на «упрощенке» для уплаты НДС.
С 2025 года организации и индивидуальные предприниматели, применяющие упрощённую систему налогообложения (УСН), будут обязаны уплачивать налог на добавленную стоимость (НДС), если их доходы превысят 60 миллионов рублей в предыдущем или текущем году. С 2026 года начнётся поэтапное снижение этого лимита для освобождения от НДС.
С 1 января 2026 года компании и ИП на УСН смогут не платить НДС, если их доходы за 2025 год не превысят 20 миллионов рублей. Этот же порог применим и для утраты права на освобождение в течение 2026 года. Эти изменения прописаны в пункте 101 статьи 2 Федерального закона от 28 ноября 2025 года № 425-ФЗ.
Пункт 8 той же статьи предусматривает послабление для тех, кто впервые становится плательщиком НДС по УСН. В первый год они смогут отказаться от применения пониженных ставок налога в 5% или 7%, не дожидаясь окончания годового периода. Воспользоваться этим правом можно будет только один раз.
На 2026 год также продлён мораторий на штрафы за непредставление декларации по НДС. Это касается организаций и ИП на УСН, которые допускают такое нарушение впервые в налоговых периодах 2026 года. Эта норма закреплена в статье 23 Федерального закона от 28 ноября 2025 года № 425-ФЗ.
Семейная налоговая выплата.
С 2026 года в России стартует новая программа поддержки семей — семейная налоговая выплата, которая будет регулироваться Федеральным законом № 179. Эта мера направлена на поддержку семей, воспитывающих двух и более детей, и рассчитана на тех, чей доход на одного человека не превышает полутора прожиточных минимумов. Она позволяет вернуть часть уплаченного налога на доходы физических лиц (НДФЛ).
Семейная выплата не предполагает фиксированную сумму, а представляет собой перерасчёт налога. Налог, уплаченный родителями по ставке 13%, пересчитывается по льготной ставке 6%. Разница в 7% возвращается семье через Социальный фонд России.
Право на получение выплаты имеют не только родители, но также усыновители и опекуны. Для этого семья должна соответствовать ряду условий: иметь двух и более детей, которым ещё не исполнилось 18 лет (либо 23 года, если они обучаются очно), официально работать и быть налоговыми резидентами Российской Федерации, иметь доход ниже полутора прожиточных минимумов на человека и не иметь задолженностей по алиментам.
Выплата дополняет существующие меры поддержки и не лишает семьи других льгот. Заявки на ее получение подаются ежегодно через налоговые органы в период с 1 июня по 1 октября.
Интеграция с ГИС ЖКХ и цифровые технические паспорта.
С 1 января 2026 года компании, которые управляют домами, и товарищества собственников жилья должны будут каждый год публиковать отчеты о своей работе в специальной системе. В этих отчетах будет содержаться информация о том, как они работали в прошлом году. Форму и структуру этих отчетов будет определять Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Это правило установлено Федеральным законом от 7 июня 2025 года № 125.
Кроме того, с 2026 года для всех новых многоквартирных домов будут создаваться цифровые паспорта. Эти паспорта будут составляться на основе данных из документов, которые подтверждают, что дом построен и готов к использованию. Компания «Дом.РФ» будет добавлять эти паспорта в специальную систему. Это делается для того, чтобы люди могли легко и понятно узнать, как работают управляющие компании и какие дома построены.
Единое пособие и правило 8 МРОТ.
С 2026 года единое пособие на детей будет назначаться с учетом МРОТ. Если доход каждого взрослого за год ниже 8 МРОТ (216 744 рубля), в выплате откажут. Постановление правительства РФ от 28 ноября 2025 года № 1928 устанавливает это правило.
Минимальный размер оплаты труда с 1 января 2026 года — 27 093 рубля. Для получения пособия доход каждого трудоспособного члена семьи должен быть не менее этой суммы за расчетный период.
Если у заявителя или членов семьи есть уважительные причины отсутствия дохода, их нужно подтвердить документами. Исключения предусмотрены для многодетных семей и семей с детьми-инвалидами.
Выделение долей в жилье с материнским капиталом.
С 1 января 2026 года изменится порядок выделения долей в квартирах, купленных с использованием материнского капитала. Ранее семьям требовалось письменное согласие банка для оформления долей на супругов и детей. Теперь это требование отменяется.
Родители смогут зарегистрировать общую собственность на квартиру сразу после погашения ипотеки или даже до полного закрытия кредита, не обращаясь за дополнительными разрешениями. Однако до окончательного погашения ипотеки недвижимость остаётся в залоге у банка.
Эти изменения закреплены Федеральным законом от 7 июля 2025 года № 195. Они значительно упрощают процедуру оформления долей и облегчают дальнейшие операции с недвижимостью для многих семей.
Новые условия Дальневосточной и Арктической ипотек.
Льготная ставка по ипотеке для покупателей недвижимости на Дальнем Востоке и в Арктике остаётся на уровне 2%, но максимальная сумма кредита увеличена: до 9 миллионов рублей на дом и до 6 миллионов рублей на квартиру.
Многодетные семьи получили послабление: теперь они могут оформить ипотеку без возрастных ограничений для детей, если третий ребёнок появился на свет после 1 января 2024 года.
Ранее льготной ипотекой под 2% могли воспользоваться только молодые семьи, в которых обоим родителям не более 35 лет. Сейчас это ограничение для многодетных семей снято, что существенно расширяет доступ к поддержке.