Суд в Хабаровске рассмотрит иск учителей о повышении окладов до МРОТ

Ситуация получила широкий общественный резонанс на фоне декабрьских заявлений губернатора Дмитрия Демешина о планах повысить оклады педагогов на 25 % с 2026 года. Власти также анонсировали реформу системы компенсационных и стимулирующих выплат, которые намерены перевести в абсолютные значения. Однако профсоюз «Учитель» указал на принципиальный недостаток инициативы: даже после повышения базовый оклад без учёта надбавок не достигнет уровня МРОТ. В обращении к главе региона педагоги потребовали закрепить норматив, согласно которому оклад педагога, отработавшего норму часов, должен быть как минимум равен минимальному размеру оплаты труда.