Суд в Хабаровске рассмотрит иск учителей о повышении окладов до МРОТ

В Хабаровске суд Железнодорожного района 26 января рассмотрит резонансный иск, поданный учителем и членом профсоюза «Учитель» Екатериной Агошиной, сообщает ТАСС.
Суть требований — привести оклады педагогов в соответствие с минимальным размером оплаты труда. Сейчас фиксированная часть зарплаты учителя в Хабаровске составляет всего 12 247 рублей, тогда как с 1 января 2026 года федеральный МРОТ поднимется до 27 093 рублей.
На прошедшем 29 декабря предварительном заседании к процессу присоединились заинтересованные стороны: Министерство образования и науки Хабаровского края и городское управление образования. Именно их участие, по мнению юристов, может повлиять на масштабность решения — речь идёт не просто о частном споре, а о возможной корректировке всей системы оплаты труда в муниципальных школах города.
Ситуация получила широкий общественный резонанс на фоне декабрьских заявлений губернатора Дмитрия Демешина о планах повысить оклады педагогов на 25 % с 2026 года. Власти также анонсировали реформу системы компенсационных и стимулирующих выплат, которые намерены перевести в абсолютные значения. Однако профсоюз «Учитель» указал на принципиальный недостаток инициативы: даже после повышения базовый оклад без учёта надбавок не достигнет уровня МРОТ. В обращении к главе региона педагоги потребовали закрепить норматив, согласно которому оклад педагога, отработавшего норму часов, должен быть как минимум равен минимальному размеру оплаты труда.
Если суд удовлетворит требования истца, это создаст важный прецедент для всей системы образования региона. Решение может обязать муниципалитет пересмотреть действующие положения о начислении зарплат, затронув интересы почти 19 тысяч работников сферы образования Хабаровского края.