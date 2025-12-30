Россияне с 2026 года в паспорте по желанию могут проставить шесть отметок

В МВД добавили, что такие отметки проставляются налоговыми органами РФ, МВД и его территориальными органами при наличии таких сведений. Кроме того, в соответствии с положением о паспорте, в нем можно по желанию указать данные о регистрации и расторжении брака, сделать это можно в органах ЗАГС, а также в МВД и его территориальных органах, о детях (гражданах РФ, не достигших 14-летнего возраста), о ранее выданных паспортах — в МВД.