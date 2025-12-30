Ричмонд
В Тюмени потеплеет на 15 градусов за новогоднюю ночь и 1 января. Скрин

В Тюмени в новогоднюю ночь произойдет смена погоды. С минус 21 градуса мороза 31 декабря столбик термометра поднимется до минус пяти градусов к вечеру 1 января. Это следует из прогноза синоптиков «Гисметео».

Первый день нового года принесет тюменцам хорошую погоду.

«По состоянию на 11 утра 31 декабря ожидается, что температура воздуха составит минус 20 градусов. Далее начнется постепенное потепление. К 11 часам вечера 1 января потеплеет до пяти градусов со знаком минус», — отмечается в прогнозе метеорологов.

В новогоднюю ночь ожидается небольшой снег. Ветер будет слабый, южного направления.

Ранее синоптик Илья Винштейн прогнозировал, что температура в городе в ночь на 1 января будет находиться в диапазоне от минус 14 до минус 18 градусов. Аналогичная погода, по его мнению, должна сохраниться в первую неделю нового года.

В Тюмени за сутки потеплеет на 15 градусов.