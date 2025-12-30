В Тюмени потеплеет на 15 градусов за новогоднюю ночь и 1 января. Скрин

Первый день нового года принесет тюменцам хорошую погоду.
В Тюмени в новогоднюю ночь произойдет смена погоды. С минус 21 градуса мороза 31 декабря столбик термометра поднимется до минус пяти градусов к вечеру 1 января. Это следует из прогноза синоптиков «Гисметео».
«По состоянию на 11 утра 31 декабря ожидается, что температура воздуха составит минус 20 градусов. Далее начнется постепенное потепление. К 11 часам вечера 1 января потеплеет до пяти градусов со знаком минус», — отмечается в прогнозе метеорологов.
В новогоднюю ночь ожидается небольшой снег. Ветер будет слабый, южного направления.
Ранее синоптик Илья Винштейн прогнозировал, что температура в городе в ночь на 1 января будет находиться в диапазоне от минус 14 до минус 18 градусов. Аналогичная погода, по его мнению, должна сохраниться в первую неделю нового года.
В Тюмени за сутки потеплеет на 15 градусов.