Институт Пушкина назвал самые популярные слова 2025 года

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Существительные, связанные с информационным сектором, то есть «нейросеть», «ИИ», «промпт», «алгоритмы», «технологии» и «данные» стали самыми популярными в 2025 году, сообщил РИА Новости ректор Института русского языка имени Пушкина Никита Гусев.
«Среди существительных на первый план выходят три категории слов. Прежде всего это единицы, связанные с информационным сектором: нейросеть, ИИ, промпт, алгоритмы, технологии, данные. Эти слова постепенно переходят из профессионального жаргона в обиходную речь», — сказал Гусев.
Он добавил, что другая категория единиц имеет событийное звучание и отражает общественно-политическую и культурную повестку. «Здесь можно отметить слова “Интервидение”, “переговоры”, “саммит, “Аляска, “дипломатия”, — отметил ректор.
Кроме того, наблюдается скачок в употреблении слов «отечественный» и «национальный», что свидетельствует об укреплении национально-культурного и технологического суверенитета России.
Также Гусев выделил глагол «генерировать», так как его значение и сфера употребления существенно расширились.
«Если раньше он использовался преимущественно в технических и научных контекстах (генерировать ток, сигнал, идею), то теперь он описывает работу нейросетей по производству новых материалов. Мы генерируем текст, изображения, музыку, код и многое другое. Сленговая форма генерить подчеркивает рутинизацию и обытовление этого процесса», — заключил ректор Института Пушкина.