Астанчане рассказали, какие события 2025 года запомнились им больше всего (видео)

Нельзя забывать и о концертах мировых звезд, о которых написали даже мировые СМИ. «Этот год запомнился очень многими событиями: это приезд Дженнифер Лопес и Backstreet Boys в Казахстан, а также визит “Реал Мадрида”. Я думаю, что в следующем году наш Казахстан будет знать весь мир», — поделились казахстанцы.