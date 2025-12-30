Астанчане рассказали, какие события 2025 года запомнились им больше всего (видео)

Телеканал отмечает, что среди событий, оставивших яркий след в этом году, были 180-летний юбилей Абая Кунанбаева, празднование 80-летия Победы и 30-летие Конституции страны. Однако особенно запомнилась казахстанцам «игра года» — футбольный матч между «Кайратом» и «Реалом», который стал настоящим спортивным событием для всей страны.
Нельзя забывать и о концертах мировых звезд, о которых написали даже мировые СМИ. «Этот год запомнился очень многими событиями: это приезд Дженнифер Лопес и Backstreet Boys в Казахстан, а также визит “Реал Мадрида”. Я думаю, что в следующем году наш Казахстан будет знать весь мир», — поделились казахстанцы.
Самое запоминающееся событие — это игра «Кайрата» и «Реала». На мировой арене люди приезжают не только артисты, но и их фанаты, что также хорошо влияет на страну.