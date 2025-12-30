Новые электрозаправки появятся в Кургане

Проект действует в России с января 2025 года и предусматривает внедрение новых технологий в транспортной сфере, включая беспилотный транспорт, интеллектуальные транспортные системы и альтернативные источники энергии. Основные усилия сосредоточены на производстве гражданских самолетов, вертолетов, электромобилей и гибридных автомобилей, а также на установке инфраструктуры для их обслуживания. До 2030 года планируется установка 3000 электрозаправочных станций по всей стране. Уже установленные в Кургане станции находятся у Центра культуры и досуга «Современник», в районе нового экопарка в Рябково по улице Лесопарковая, у торгового центра «Пушкинский», по улице Куйбышева у МФЦ и в ЖК «Малиновые высоты».