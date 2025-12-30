Новые электрозаправки появятся в Кургане

Шесть новых зарядных станций для электромобилей появились в Кургане.
В Кургане появятся новые электрозаправки в рамках национального проекта «Промышленное обеспечение транспортной мобильности». Первые шесть электрозаправочных станций уже установлены в разных районах города. Об этом сообщает департамент экономического развития, предпринимательства и торговли администрации города.
«Если не будет такой инфраструктуры, проблематично развивать экологичный транспорт и гибридный. При развитии данной инфраструктуры в регионе будут более широко пользоваться электромобилями и гибридными автомобилями. К примеру, для них предусмотрены льготные условия по уплате транспортного налога, в других городах для гибридных автомобилей есть бесплатные парковки. Развитие такого транспорта более экологично и за ним будущее», — считает директор по развитию ООО «Авторегион 45» Михаил Каргаполов, чьи слова опубликованы на сайте мэрии.
Проект действует в России с января 2025 года и предусматривает внедрение новых технологий в транспортной сфере, включая беспилотный транспорт, интеллектуальные транспортные системы и альтернативные источники энергии. Основные усилия сосредоточены на производстве гражданских самолетов, вертолетов, электромобилей и гибридных автомобилей, а также на установке инфраструктуры для их обслуживания. До 2030 года планируется установка 3000 электрозаправочных станций по всей стране. Уже установленные в Кургане станции находятся у Центра культуры и досуга «Современник», в районе нового экопарка в Рябково по улице Лесопарковая, у торгового центра «Пушкинский», по улице Куйбышева у МФЦ и в ЖК «Малиновые высоты».
Ранее в Кургане инфраструктура для электромобилей была ограничена. Долгое время в городе действовала лишь одна официальная станция быстрой зарядки на улице Омской. В 2025 году начали устанавливать новые быстрые электрозаправки.