В краевом роддоме Приморья появилось новое оборудование

В краевом роддоме появилось около 40 единиц нового медицинского оборудования. Аппаратуру уже установили и начали использовать в работе. Технику закупили в рамках национального проекта «Семья». Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Дальний Восток».
В роддом поступили аппараты искусственной вентиляции легких, наркозно-дыхательные установки, приборы для контроля состояния матери и ребенка, а также другая техника, необходимая для родов и ухода за новорожденными. Все оборудование уже помогает врачам в повседневной работе.
В медучреждении рассказали, что обновление позволяет точнее следить за состоянием женщин и малышей и быстрее оказывать помощь в сложных случаях.
Кроме медицинской части, в роддоме позаботились и о комфорте. Накануне здесь открыли обновленные фотозоны, где семьи смогут сделать памятные снимки в день выписки новорожденных.