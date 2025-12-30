В краевом роддоме Приморья появилось новое оборудование

В роддом поступили аппараты искусственной вентиляции легких, наркозно-дыхательные установки, приборы для контроля состояния матери и ребенка, а также другая техника, необходимая для родов и ухода за новорожденными. Все оборудование уже помогает врачам в повседневной работе.