В Госдуме назвали стоимость покупки одного пенсионного балла в 2026 году

В 2026 году стоимость покупки одного дополнительного пенсионного балла для формирования страховой пенсии по старости составит 65,6 тысячи рублей. Об этом ТАСС сообщила депутат Госдумы, член комитета по социальной политике Екатерина Стенякина. По сравнению с текущим годом цена вырастет на 5,2 тысячи рублей — в 2025-м один балл обходился в 60,4 тысячи рублей.

Для оформления пенсии требуется как минимум 15 лет стажа и 30 пенсионных баллов, которые обычно накапливаются в период трудовой деятельности. Если к моменту выхода на пенсию баллов не хватает, гражданин имеет право обратиться в Социальный фонд России с заявлением и выкупить недостающее количество. При этом максимальный объём таких баллов, которые можно приобрести за дополнительные взносы, ограничен 8,7 балла.

Ранее россиянам рассказали, как изменится рынок труда в 2026 году. Кстати, с 1 января изменятся правила выдачи кредитов и списания задолженности. А ещё в начале следующего года вступят в силу поправки о повышении штрафов.

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.