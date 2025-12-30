В Госдуме назвали стоимость покупки одного пенсионного балла в 2026 году

Для оформления пенсии требуется как минимум 15 лет стажа и 30 пенсионных баллов, которые обычно накапливаются в период трудовой деятельности. Если к моменту выхода на пенсию баллов не хватает, гражданин имеет право обратиться в Социальный фонд России с заявлением и выкупить недостающее количество. При этом максимальный объём таких баллов, которые можно приобрести за дополнительные взносы, ограничен 8,7 балла.