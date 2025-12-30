В Минздраве напомнили новосибирцам о различиях между скорой и неотложной помощью

Скорая помощь выезжает в экстренных ситуациях. Среди них — потеря сознания, нарушение дыхания или сердцебиения, обострение психического расстройства, внезапная сильная боль, серьёзная травма, ожог, кровотечение, начало родов или угрозе прерывания беременности. Бригада «скорой» должна прибыть на такой вызов в течение 20 минут.
В свою очередь, задача неотложной помощи — оказать содействие при внезапных острых заболеваниях или обострениях хронических болезней, не несущих прямой угрозы жизни. К таким случаям относятся, например, головная боль, повышенная температура без осложнений, отклонения артериального давления или боль в спине. К пациенту в этих ситуациях направят сотрудника кабинета неотложной помощи из поликлиники, и норматив его прибытия составляет уже два часа.
Специалисты подчёркивают, что не всегда человек способен самостоятельно верно оценить опасность своего состояния. При возникновении любых сомнений следует позвонить по номеру «103». Диспетчер на месте примет решение, требуется ли экстренный выезд бригады скорой помощи или вызов будет передан для обслуживания в поликлинику.
Ранее Сиб.фм публиковал график работы медицинских учреждений Новосибирской области на новогодних праздниках.