В Минздраве напомнили новосибирцам о различиях между скорой и неотложной помощью

В свою очередь, задача неотложной помощи — оказать содействие при внезапных острых заболеваниях или обострениях хронических болезней, не несущих прямой угрозы жизни. К таким случаям относятся, например, головная боль, повышенная температура без осложнений, отклонения артериального давления или боль в спине. К пациенту в этих ситуациях направят сотрудника кабинета неотложной помощи из поликлиники, и норматив его прибытия составляет уже два часа.