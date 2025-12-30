Ричмонд
В новосибирском аэропорту Толмачево отменили три рейса на вылет

Еще один рейс отменен на прилет.

Источник: Комсомольская правда

В новосибирском аэропорту Толмачево 30 декабря на вылет отменили сразу три рейса. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло воздушной гавани.

Так, были отменены рейсы на Пхукет, который планировали отправить в 00:40, в Иркутск, который должен был вылететь в 02:05, а также в Душанбе, который планировали отправить в 06:55. Кроме того, отменен и прилет рейса из Душанбе в Новосибирск.

На прилет задерживаются рейсы из Сочи, Санкт-Петербурга, Иркутска, Хабаровска, Шарм-эль-Шейха и два из московского Шереметьево.