МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Лидер партии «Справедливая Россия», глава думской фракции Сергей Миронов предложил упростить присвоение звания «Ветеран труда» работникам с длительным трудовым стажем.
«Мы предлагаем на федеральном уровне присваивать его женщинам с 40-летним трудовым стажем, мужчинам со стажем 45 лет. Крайне важно сохранить звание всем, кто получили его в регионах», — сказал Миронов РИА Новости.
По его мнению, действующая система присвоения звания несовершенна и сильно забюрократизирована — она требует не только длительного трудового стажа, но и наличия ведомственных почетных грамот и различных наград.
«Это создает искусственные барьеры и ограничивает заслуженное признание трудовых заслуг многих граждан», — отметил лидер партии.
Миронов напомнил, что звание «Ветеран труда» учредили в 1974 году, и его присуждали за многолетний добросовестный труд в народном хозяйстве, науке, культуре, народном образовании, здравоохранении.
«В 90-е годы звание почти перестали присваивать. Право принимать такое решение передали регионам, а те установили собственные правила. В итоге чаще всего звание “Ветеран труда” стало недоступно даже для тех, кто всю свою жизнь отдал производству, работе в институте, школе или больнице», — добавил депутат.
Он рассказал, что для упрощения порядка присвоения звания «Ветерана труда» депутаты «Справедливой России» неоднократно писали письма в кабмин и вносили законодательные инициативы.
«Недавно вслед за “Справедливой Россией” со схожими инициативами выступили представители других парламентских фракций. То есть нас наконец-то поддержали, и я рассчитываю, что вопрос будет решен», — заключил Миронов.