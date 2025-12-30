Миронов предложил упростить присвоение звания «Ветеран труда»

«В 90-е годы звание почти перестали присваивать. Право принимать такое решение передали регионам, а те установили собственные правила. В итоге чаще всего звание “Ветеран труда” стало недоступно даже для тех, кто всю свою жизнь отдал производству, работе в институте, школе или больнице», — добавил депутат.