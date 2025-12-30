Ричмонд
В Охотске вернут на место ёлку и новогоднее настроение

Символ Нового года повалил штормовой ветер.

Источник: Хабаровский край сегодня

В Охотске восстанавливают инфраструктуру после циклона, который обрушился на посёлок в минувшие выходные. Об этом сообщает информационное агентство «Хабаровский край сегодня».

Напомним, что в субботу рабочий поселок оказался под ударом стихии. В Охотску с моря подошла нагонная волна, а мощный ветер повалил новогоднюю елку, установленную на площади.

Службы оперативно приступили к ликвидации последствий. В кратчайшие сроки были очищены поселковые дороги. Упавшую елку восстановили, и завтра она вновь будет создавать праздничное настроение охотчанам своими огнями.

Кроме того, на площади появится снежная горка на радость детям и взрослым.