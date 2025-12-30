Бутерброд с чёрной икрой к Новому году подорожал до 656 рублей

Ранее Life.ru писал, что цены на новогодний стол продолжают расти. За год индекс «Селёдки под шубой» увеличился на 9%, а набор ингредиентов для салата на четверых подорожал почти до 294 рублей. Больше всего прибавили в цене сельдь и майонез, тогда как овощи и яйца, наоборот, немного подешевели.