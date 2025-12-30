Бутерброд с чёрной икрой к Новому году подорожал до 656 рублей

Речь идёт о классическом варианте — 10 граммов чёрной икры, столько же сливочного масла и 30 граммов хлеба. Самым дорогим ингредиентом ожидаемо оказалась икра: в среднем по стране за 200 граммов просят 12 662 рубля.
Если покупать продукты не поштучно, а целиком, набор для «икорного бутерброда» в магазине потянет уже на 13 023 рубля. Масло в брикете 180 граммов стоит около 283 рублей, буханка хлеба — 78 рублей, передаёт РИА «Новости».
Ранее Life.ru писал, что цены на новогодний стол продолжают расти. За год индекс «Селёдки под шубой» увеличился на 9%, а набор ингредиентов для салата на четверых подорожал почти до 294 рублей. Больше всего прибавили в цене сельдь и майонез, тогда как овощи и яйца, наоборот, немного подешевели.
Главные события и истории о том, чем живёт страна, — в разделе «Общество» на Life.ru.