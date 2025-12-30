У приморского предпринимателя забрали треть острова Путятин, незаконно полученную у муниципалитета

Афера была реализована в 2020 году. Администрация Фокино, действуя в интересах предпринимателя, за два дня оформила земельный участок на острове, изменила вид разрешённого использования этой земли и передала в аренду коммерсанту. Чтобы легализовать эту аренду, муниципалитет провёл аукцион, по сути являющийся фиктивным — указанный размер задатка приравняли к арендной плате за 10 лет использования участка, а это 1000% от начальной цены лота. Это сделало невозможным участие в торгах для других потенциальных арендаторов.
Когда афера вскрылась и прокуратура подала иск в Арбитражный суд Приморского края о признании сделки недействительной, предприниматель попытался оспорить это решение через Пятый арбитражный апелляционный суд, но решение первой инстанции было оставлено без изменения. Сейчас оно вступило в законную силу, и прокуратура контролирует, чтобы решение было исполнено фактически.
Более того, по факту этой аферы возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий из личной заинтересованности (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ).
По данным издания «Новости Vl.ru», предприниматель, по незаконно упрощённой схеме получивший треть острова Путятин с наиболее живописными бухтами для оленеводческого хозяйства, — это сын бывшего главы администрации Фокино Сергея Терентьева. Терентьев управлял муниципалитетом с 2015 по 2016 год, а до этого председательствовал в фокинской Думе. Пока сын чиновника без проблем получил землю, рядовые жители муниципалитета годами не могли оформить себе участки на острове, чтобы заниматься там сельским хозяйством.