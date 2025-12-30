У приморского предпринимателя забрали треть острова Путятин, незаконно полученную у муниципалитета

Афера была реализована в 2020 году. Администрация Фокино, действуя в интересах предпринимателя, за два дня оформила земельный участок на острове, изменила вид разрешённого использования этой земли и передала в аренду коммерсанту. Чтобы легализовать эту аренду, муниципалитет провёл аукцион, по сути являющийся фиктивным — указанный размер задатка приравняли к арендной плате за 10 лет использования участка, а это 1000% от начальной цены лота. Это сделало невозможным участие в торгах для других потенциальных арендаторов.