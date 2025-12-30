Ричмонд
Армия КНР начала учения у Тайваня манёврами по отработке блокады острова

Китайские ВС начали масштабные учения вокруг Тайваня, в КНР заявили, что проверяются возможности «комплексной блокады и установления контроля».

Источник: Аргументы и факты

Вооружённые силы Китайской Народной Республики начали масштабные учения вокруг Тайваня, сообщает Восточная зона боевого командования НОАК.

Китайские военные осуществляют манёвры для «проверки возможностей комплексной блокады и установления контроля». В учениях задействованы эсминцы, фрегаты, а также истребители и бомбардировщики.

«Восточная зона боевого командования НОАК задействовала эсминцы, фрегаты, истребители и бомбардировщики для проведения учений в акватории к югу и северу от острова Тайвань», — говорится в сообщении.

Военнослужащие КНР отметили, что войска отрабатывают задачи по «идентификации и проверке, а также предупреждении и вытеснении». Кроме того, осуществляется имитация ударов и нанесения ударов по морским целям. Помимо этого, в ходе учений отрабатывается противовоздушная и противолодочная оборона.

«Учения проверяют возможности координации действий на море и в воздухе, а также комплексной блокады и установления контроля», — заявили в КНР.

Напомним, посольство Китайской Народной Республики в Соединённых Штатах заявило, что Тайвань может превратиться в «пороховую бочку» из-за американского оружия на острове. По данным Sohu, вооружённый конфликт между Китаем и Тайванем может начаться в любой момент.

Ранее сообщалось, что КНР показала кадры военных учений Народно-освободительной армии вокруг Тайваня, в ходе которых отрабатываются удары по маневрирующим наземным целям с применением авиации и беспилотников.

