Армия КНР начала учения у Тайваня манёврами по отработке блокады острова

Вооружённые силы Китайской Народной Республики начали масштабные учения вокруг Тайваня, сообщает Восточная зона боевого командования НОАК.
Китайские военные осуществляют манёвры для «проверки возможностей комплексной блокады и установления контроля». В учениях задействованы эсминцы, фрегаты, а также истребители и бомбардировщики.
«Восточная зона боевого командования НОАК задействовала эсминцы, фрегаты, истребители и бомбардировщики для проведения учений в акватории к югу и северу от острова Тайвань», — говорится в сообщении.
Военнослужащие КНР отметили, что войска отрабатывают задачи по «идентификации и проверке, а также предупреждении и вытеснении». Кроме того, осуществляется имитация ударов и нанесения ударов по морским целям. Помимо этого, в ходе учений отрабатывается противовоздушная и противолодочная оборона.
«Учения проверяют возможности координации действий на море и в воздухе, а также комплексной блокады и установления контроля», — заявили в КНР.
Напомним, посольство Китайской Народной Республики в Соединённых Штатах заявило, что Тайвань может превратиться в «пороховую бочку» из-за американского оружия на острове. По данным Sohu, вооружённый конфликт между Китаем и Тайванем может начаться в любой момент.
Ранее сообщалось, что КНР показала кадры военных учений Народно-освободительной армии вокруг Тайваня, в ходе которых отрабатываются удары по маневрирующим наземным целям с применением авиации и беспилотников.