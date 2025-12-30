В Госдуме объяснили почему нельзя влиять на рост цен на такси в новогодние праздники

Если ограничить цены на такси в Новый год, увеличится теневой сегмент рынка, сообщили в Госдуме.
Рост цен на поездки в такси в новогодние праздники не может стать основанием для введения предельных тарифов, поскольку такое ограничение приведет к дефициту машин и уходу части рынка в тень. Об этом сообщил первый зампред комитета Госдумы по транспорту Павел Федяев («Единая Россия»), комментируя предложения граждан и региональных властей зафиксировать максимальную стоимость поездок в период новогодних каникул.
«Введение потолка цен в период ажиотажного спроса может привести к плачевным результатам. Это прямой ущерб и пассажирам, и отрасли», — сказал Федяев. По его оценке, в случаев случае фиксации низкой цены пиковый период: водителям станет невыгодно работать. По его словам, многие из них предпочтут остаться дома с семьей, а не выходить на работу ради дохода, который они получают в обычные, непраздничные дни.
По словам депутата, действующий закон о такси позволяет регионам устанавливать только минимальные тарифы. Максимальные цены определяются рынком и зависят от времени суток, дня недели, класса машины и других параметров.
При контроле цен, число доступных автомобилей резко сократится, что вызовет массовый дефицит: пользователи столкнутся с длинными очередями в приложениях, отменами заказов и увеличением времени ожидания. При этом жители именно в новогоднюю ночь и первые дни января чаще всего нуждаются в такси, чтобы безопасно добраться домой после праздничных мероприятий. Федяев обратил внимание, что при отсутствии доступных перевозок часть людей может сесть за руль в состоянии опьянения, что повышает риск ДТП и лишения водительских прав.
Отдельно парламентарий указал на опасность усиления теневого сегмента рынка. По его данным, нелегальные перевозчики уже сейчас активно ищут клиентов через чаты и соцсети, а в условиях жесткого администрирования цен их станет больше. «И в Новый год при растущем спросе таких будет больше. Захотим закрутить гайки — подтолкнем теневой сектор к взрывному росту», — добавил депутат.