Диетолог предупредила об опасности холодца

«Традиционный в нашем понимании холодец, в силу особенностей приготовления, отличается высоким содержанием насыщенных жиров. Согласно российским и международным рекомендациям, содержание насыщенных жиров в рационе питания не должно превышать 10% от общей калорийности рациона питания, что для рациона в 2000 ккал соответствует всего 22 граммам. Избыточное потребление насыщенных жиров с рационом питания связано с рисками развития сердечно-сосудистых заболеваний, ожирения, сахарного диабета второго типа, заболеваний органов желудочно-кишечного тракта и суставов», — рассказала Стародубова.