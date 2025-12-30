Ричмонд
Как новые законы защищают кошельки россиян от кибермошенников

Россия ужесточает борьбу с воровством в цифровой среде.

Источник: IrkutskMedia.ru

Россия усилила защиту граждан от кибермошенничества. О том, как новые меры уже повлияли на жизнь граждан рассказал первый зампред бюджетного комитета Совфеда Александр Шендерюк-Жидков.

По его словам, граждане стали лучше защищены, а их финансовые риски снизились. Внедрённый механизм позволяет оперативно реагировать на инциденты и одновременно снижать угрозы для населения. В числе работающих инструментов — «период охлаждения», когда человек может передумать после оформления кредита. А еще появилась возможность самому себе запретить брать займы.

Ещё один важный элемент — ответственность банков за переводы на счета из «чёрного списка». Кроме того, власти усилили давление на дропперов — людей, через которых мошенники выводят похищенные деньги. Теперь их действия квалифицируются как уголовно наказуемые.

Отдельно Шендерюк-Жидков отметил, что введение уголовной ответственности за незаконную передачу SIM-карт существенно изменило правовую ситуацию. Это затрудняет злоумышленникам доступ к чужим номерам. Сенатор выразил уверенность, что дальнейшее развитие текущих мер в сочетании с новыми инициативами позволит значительно сократить масштабы кибермошенничества в стране.

Ранее правительство направило в Госдуму второй пакет предложений по защите граждан. Среди них — введение «детских» SIM-карт, ограничение числа платёжных карт на одного человека, привязка банковских счетов к ИНН, блокировка мошеннических сайтов и маркировка звонков из-за рубежа, передает «Вместе-рф».

Арсений Луговой.