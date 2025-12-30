В Хабаровске осудили начальника «Дома офицеров ВВО» за хищение 4,5 млн

В Хабаровске Центральный районный суд поставил точку в уголовном деле в отношении руководителя ФГБУ «Дом офицеров Восточного военного округа» Министерства обороны РФ. Мужчина признан виновным в присвоении денежных средств в особо крупном размере с использованием служебного положения (ч. 4 ст. 160 УК РФ), сообщает сообщество судом Хабаровского края в социальной сети Вконтакте.
Следствие установило, что на протяжении почти двух лет обвиняемый выстраивал схемы незаконного обогащения, пользуясь своим должностным положением. В первую очередь он манипулировал договорами на обслуживание учреждения: с июня 2024‑го по март 2025 года регулярно заключал контракты с искусственно завышенной стоимостью на техническое и санитарное обслуживание, а также на проведение мероприятий с техническим и звуковым сопровождением. В акты выполненных работ вносились недостоверные данные, а разницу между реальной и заявленной стоимостью услуг фигурант дела присваивал.
Параллельно с этим, начиная с апреля 2023 года, начальник Дома офицеров практиковал ещё одну схему — незаконную сдачу в аренду имущества учреждения. Без какого‑либо документального оформления он передавал стороннему лицу технику и аппаратуру, числящуюся на балансе ФГБУ. Полученные от аренды деньги не поступали на счёт организации — они оседали в кармане руководителя.
В результате противоправных действий учреждению был причинен ущерб на сумму 4 484 500 рублей. В ходе судебного разбирательства представитель потерпевшего — ФГКУ «ВРУПО Минобороны России» — заявил гражданский иск на эту сумму. К моменту вынесения приговора обвиняемый частично возместил нанесённый ущерб. Суд также принял решение сохранить арест на движимое имущество осуждённого.
При вынесении приговора суд учёл личность подсудимого, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих обстоятельств, однако не нашёл оснований для переквалификации преступления на менее тяжкую категорию. В итоге фигурант дела получил 4 года лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года (в соответствии со ст. 73 УК РФ) и штраф в размере 110 000 рублей.
На данный момент приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами процесса.