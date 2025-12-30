В Хабаровске осудили начальника «Дома офицеров ВВО» за хищение 4,5 млн

Следствие установило, что на протяжении почти двух лет обвиняемый выстраивал схемы незаконного обогащения, пользуясь своим должностным положением. В первую очередь он манипулировал договорами на обслуживание учреждения: с июня 2024‑го по март 2025 года регулярно заключал контракты с искусственно завышенной стоимостью на техническое и санитарное обслуживание, а также на проведение мероприятий с техническим и звуковым сопровождением. В акты выполненных работ вносились недостоверные данные, а разницу между реальной и заявленной стоимостью услуг фигурант дела присваивал.